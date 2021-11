Almería El gerente del Distrito Sanitario Almería recibe una distinción en los Premios CREA+2021 jueves 18 de noviembre de 2021 , 08:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Teo Gómez ha sido reconocido por su labor como responsable de coordinar la asistencia de las personas migrantes llegadas en patera a Andalucía



El gerente del Distrito Sanitario Almería, Teo Gómez Rodríguez, ha sido reconocido por Cruz Roja Andalucía en los Premios CREA+2021 que entrega esta entidad, y que ha recibido por su labor como responsable de coordinar la asistencia de las personas migrantes llegadas en patera a Andalucía. El acto se desarrolló ayer en CaixaForum de Sevilla, con la asistencia del viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello y la viceconsejera de Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno andaluz, Carmen Cardosa Zea.



La presidenta de Cruz Roja Andalucía, María del Mar Pageo, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud, SAS, Miguel Ángel Guzmán han sido los encargados de entregar esta distinción especial a Teo Gómez, con la que se ha querido agradecer “su humanidad y talento”.



En su intervención tras recoger el premio, el gerente del Distrito Sanitario Almería ha querido hacer extensivo su agradecimiento “a la Delegación de Salud y Familias de Almería y a todo el equipo de profesionales que forman parte del Distrito Almería”. También ha asegurado que “es un reconocimiento a esta gran familia, que ha trabajado sin descanso durante estos más de 20 meses de pandemia y en el que nuestro único objetivo era ayudar a las personas que llegaban en tan difícil circunstancias y en el que hemos colaborado además de junto a Cruz Roja, con los profesionales de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y de Policía Nacional”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

