Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Cae desde una quinta planta cuando pintaba una fachada en Almería jueves 09 de marzo de 2023 , 20:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un hombre de 32 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras precipitarse desde una quinta planta cuando realizaba trabajos de pintura vertical en Almería capital. Según ha informado el 112, la llamada de socorro se ha recibido a las 14,15 horas y alertaba de un trabajador inconsciente tras caer de un andamio en el Paseo de la Caridad. Rápidamente, desde el 112 se ha desplazado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar del siniestro. Fuentes policiales han precisado de que el hombre se ha precipitado desde una quinta planta por circunstancias que se desconocen y bajo investigación. Según las mismas fuentes, el herido presenta fracturas en ambas piernas y una contusión pulmonar, por lo que ha sido evacuado dee urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas. Desde el 112 se ha informado de accidente a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

