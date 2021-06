Caicedo: “El Concurso de Fotografía ha contribuido a que Almería conozca un poco más su Puerto”

viernes 11 de junio de 2021 , 15:55h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La sala del Varadero del Puerto Pesquero acoge la entrega de premios del certamen ‘Ven al Puerto y dispara tu cámara’









El salón del Varadero del Puerto Pesquero ha acogido esta mañana el acto de entrega de los premios I Concurso de Fotografía del Puerto de Almería, un acto en el que el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, ha destacado la gran respuesta que ha tenido la convocatoria, con 200 inscritos, y ha felicitado a los ganadores de la primera edición “por las magníficas fotografías que han realizado”, fotografías que han sido seleccionadas entre los más de 270 trabajos presentados por casi 90 participantes. A la vista del volumen y de la calidad de los trabajos que han concurrido, el presidente de la APA ha reconocido el gran trabajo realizado por el jurado, “cuya tarea sé que no ha sido fácil”.



Jesús Caicedo ha afirmado que la primera edición del Concurso ‘Ven al Puerto y Dispara tu cámara’ ha cumplido con los dos objetivos que se planteó la APA: “Fomentar la creatividad de fotógrafos y aficionados a la fotografía; y dar a conocer a la sociedad las instalaciones portuarias y la actividad que se desarrolla en ellas”. Y es que, como ha destacado en su intervención, “desde el faro de Poniente, hasta el Cable Inglés, pasando por los muelles de mercancías, los barcos de pesca, los pequeños detalles o las vistas panorámicas del Puerto… desde diferentes miradas y enfoques, las fotografías nos muestran cómo es nuestro Puerto, ayudándonos a conocer mejor cómo es este gran espacio litoral de la ciudad”.



El presidente de la APA considera, además, que el Concurso viene a sumarse a otras iniciativas del Puerto-Ciudad que lleva a cabo la Autoridad Portuaria, junto con el Ayuntamiento y la Fundación Bahía Almeriport, con el objetivo de hacer cada vez más estrecha la integración del Puerto en Almería, y de la ciudad en su Puerto.



El ganador del concurso, Víctor Manuel Velasco Soler, ha recibido un premio de 600 euros y diploma; Antonia García Amat, ganadora del segundo premio, diploma y 300 euros; y José Leal Góngora, tercero, diploma y 200 euros. Tanto las fotografías premiadas, como el resto de trabajos presentados podrán verse en la página web de la Autoridad Portuaria https://apalmeria.com/, en ‘Puerto Ciudad’, ‘Concurso de Fotografía’.



El jurado de esta primera edición del Concurso lo han integrado los fotógrafos y la fotógrafa de reconocido prestigio, Blas Fuentes Mañas, Marina del Mar Rodríguez, Felipe Ortiz y Carlos Felipe Ortiz Morel, y el jefe de la división Comercial y Calidad de la APA, José Antonio Cuesta.





“Que la luz os acompañe siempre”

En representación del jurado, José Blas Fuentes ha intervenido en el acto para felicitar a los ganadores y a los participantes, y ha reconocido “el esfuerzo y la sensibilidad de la Autoridad Portuaria para organizar el concurso, sumando a la fotografía almeriense una actividad para aprovechar todas las oportunidades estéticas que nos ofrece nuestro Puerto. Creo que no me equivoco si afirmo que, para entender Almería en la imagen, tanto histórica como actual, el Puerto es preámbulo, introducción, capítulo más importante y fin de cualquier aficionado a la práctica fotográfica que busque elementos de esencia e identidad almeriense”.



Blas Fuentes ha manifestado que prefiere que sean las propias fotografías seleccionadas “las que hablen por sí mismas”: No obstante, a modo de valoración “impresionista” de los trabajos ganadores, ha afirmado que “con carácter general, ha abundado la perspectiva abierta, en panorama, ofreciendo elementos que identifican rápidamente la rada almeriense. La Alcazaba, el Cable Inglés, la torre de Salvamento Marítimo, han sido lugares comunes, como también el faro rojo de la bocana”.



Precisamente, el faro de Poniente ha sido el elegido por el autor de la fotografía ganadora, que, según lo ha descrito Blas Fuentes, “nos lo presenta en un revelado exquisito en blanco y negro, con dominio de la composición y perspectiva lineal, invitando a recorrer el espigón sintiendo la rugosidad y textura de sus piedras. Luz en volúmenes equilibrados, sensación de calma en larga exposición meditada, hacen del trabajo presentado por Víctor Manuel Velasco Soler digno acreedor del primer premio”.



De Antonia García Amat, segundo premio del Concurso, el portavoz del jurado ha afirmado que “atenta al reflejo en composición atrevida, apuesta por la literalidad de significantes que señalan con maestría lo explícito en un cerro almenado que hunde sus cimientos en el mar”. Y, sobre José Leal Góngora, el autor de la fotografía que ha quedado en tercer lugar, Blas Fuentes ha destacado que “aprovecha el color con una propuesta abierta que huele a mar, en la que se siente el salitre, pero sobre todo invitando a que construyamos una historia, a pensar en el puerto más allá de la evidencia de referentes”.



Con el deseo de “que la luz os acompañe siempre”, Blas Fuentes ha finalizado su intervención, en la que ha reiterado la felicitación del jurado a todos los participantes, y el agradecimiento a la Autoridad Portuaria por la iniciativa del Concurso.