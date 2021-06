Capital DEBATE ESTADO DE LA CIUDAD 2021 El alcalde anuncia 300.000 euros como incentivo al consumo en comercios locales viernes 11 de junio de 2021 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Impulsa Almería supone otra medida de apoyo a familias, autónomos y microempresas, elevando a dos millones de euros los fondos municipales en bonos e incentivos para paliar las consecuencias de la pandemia



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado hoy en el debate del Estado de la Ciudad, un nuevo paquete de ayudas directas, bautizadas con el nombre ‘Impulsa Almería’, que van a suponer la movilización de 300.000 euros en bonos incentivos al consumo en los comercios y establecimientos de Almería. Una nueva convocatoria de ayudas que se harán efectivas a lo largo del último trimestre del año, acompañando “uno de los momentos más exigentes del calendario económico de todas las familias, coincidiendo con la vuelta al colegio”, según ha adelantado el alcalde.



Se suma esta iniciativa a otras similares que, en lo que va de año, han supuesto la movilización de más de 1,7 millones de euros, en el objetivo municipal de seguir contribuyendo a la recuperación económica y a paliar en parte las consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19.



Una situación muy presente en el debate del Estado de la Ciudad que ha reunido hoy, en sesión presencial, varios meses después, a la Corporación municipal. En su intervención final en el Pleno y después de anunciar esta nueva medida a nivel municipal, Fernández-Pacheco ha llamado a toda la sociedad almeriense a “potenciar la mejor versión de Almería” para superar el tiempo de pandemia y enfrentar los proyectos que tiene por delante la ciudad con “determinación y positivismo. Si alguien quiere estancarse en la negatividad permanente, en una Almería triste y llena de carencias, se equivoca, porque esa Almería solo existe en su cabeza”, ha criticado.



Para esa tarea, en los dos años que quedan de corporación, Fernández-Pacheco, confía “en el principal activo que tiene esta ciudad, su gente, sumada a un Ayuntamiento que trabajará en la superación de los efectos de la crisis, en la creación de empleo, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ayudar a crear más oportunidades para los autónomos, las empresas y las familias almerienses”.



El alcalde ha expuesto su propuesta para “acelerar” la marcha hacia una Almería “más humanizada, que va a pivotar sobre varios ejes de desarrollo: grandes infraestructuras, la recuperación del Casco Histórico y el aprovechamiento de las ventajas de la digitalización en todos los ámbitos”, ha enumerado, apelando a la implicación de las administraciones, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Centra, de las que dependen buena parte de las actuaciones e inversiones comprometidas con Almería.



En ese objetivo se ha propuesto también “recoger todas las voces” y unirlas en torno al propósito común de seguir haciendo una ciudad “más próspera, en la que resulte atractivo no solo vivir, sino también invertir, emprender, estudiar, investigar y compartir conocimiento: una Almería centrada en las personas”.



Un esfuerzo que, desde la colectividad, permite al primer edil “anticipar” como será la Almería de los próximos años. Una ciudad “abierta al mar”, gracias a los avances del Puerto-Ciudad o la recuperación del Cable Inglés, extendiendo su paseo, si el gobierno central contribuye a ello, hasta la misma Universidad, por la costa.



También una ciudad que apostará por la cultura, el aprendizaje, el entretenimiento, en la que cada día es más fácil emprender y crear empleo, “como demuestra el creciente número de empresa instaladas en el PITA”, ha destacado.



La Hoya y Casa Consistorial

Pero también una ciudad que apuesta por ser “más sostenible, con más parques y menos barreras arquitectónicas, que cambiará el entorno degradado de su Alcazaba y avanzará hacia una recuperación, ya iniciada, de su zona patrimonial más valiosa, y que culminará con la reforma de San Cristóbal y La Hoya – proyecto que como ha adelantado se aprobará el próximo lunes – conectando, más pronto que tarde, y por mucho que pese a algunos, con una Plaza Vieja presidida por su Casa Consistorial.



Un espacio “de encuentro” que, como ha expresado, se convertirá “en el centro real de la actividad comercial, cultural y administrativa de Almería, ayudado por el impulso final de la obra de remodelación de la Casa Consistorial, cuyo convenio de ejecución, veintiún años después, se firmará en unos días con la Consejera de Fomento, Marifrán Carazo”, como también hoy ha anunciado.



Y es que, entiende Fernández-Pacheco, lo que el Casco Histórico necesita es “más acción y menos ideología. Menos teoría y más práctica”, sirviéndose de ejemplo para esta máxima el anuncio ayer realizado de compra, por parte del Ayuntamiento, del antiguo edificio de Correos, “para la dotación de un nuevo equipamiento que vendrá a aportar en positivo a la ciudad”.



El alcalde ha insistido también que la ciudad es también un estado de ánimo, reprochando el constante pesimismo que acompaña el discurso de buena parte de la oposición sobre el estado actual de Almería. “Yo noto que ese ánimo es bueno y positivo. Los almerienses tenemos mucha ilusión por nuestra ciudad, por superar la pandemia y por nuestro futuro y las posibilidades de desarrollo que tenemos como ciudad”, ha destacado.



Ha defendido finalmente el alcalde que "el futuro de las ciudades va por ahí. Quienes no sepan verlo, o prefieren limitarse a la interpretación política partidista o ideológica, van a tener dos problemas: el primero, es que han perdido el tren del futuro. El segundo, es que aún no se han dado cuenta".

