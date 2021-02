Economía Cámara y Ashal claman ante la agonía del turismo y la hostelería miércoles 10 de febrero de 2021 , 19:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Jerónimo Parra, presidente: “La Cámara de Comercio utilizará los medios y recursos a su alcance para ayudar en lo que sea posible a que una actividad clave para la economía de la provincia se mantenga a flote y pueda abrir y reactivarse cuanto antes; los fondos Next Generation deben también tener en cuenta las ayudas directas al turismo” ha añadido



Cámara de Comercio y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) han mantenido esta mañana un encuentro para analizar la dramática situación por la que atraviesa el sector en toda la provincia. Diego Garcia e Isabel de Juan, presidente y gerente de ASHAL, respectivamente, han explicado al presidente de la Cámara, Jerónimo Parra y al director general de la institución, Victor Cruz, la encrucijada en que día tras día se encuentran las empresas almerienses de hostelería y todas las actividades dependientes del sector turístico, una coyuntura agravada en las últimas semanas por el decreto de cierre de actividad aún en vigor.



Desde ASHAL continúan reclamando la apertura del sector hostelerÍa como medida inmediata para minimizar el impacto económico y laboral del cese de la actividad y a la vez, ayudas directas a las empresas del sector que afrontan diariamente cuantiosas pérdidas mientras que las deudas se acumulan. Como ejemplo de ello, el presidente de Ashal y vocal del Pleno de la Camara por el sector de restauración, ha señalado que 1 de cada 3 establecimientos almerienses está actualmente cerrado, incluyendo negocios con más de 60 años de historia que nunca han estado abocados al cierre.



Jerónimo Parra, en nombre de la Cámara, ha mostrado su más absoluto apoyo y respaldo a las reivindicaciones de ASHAL y se ha comprometido con las empresas del sector; Parra ha afirmado que la Cámara de Comercio utilizará los medios y recursos a su alcance para ayudar en lo que sea posible a que una actividad clave para la economía de la provincia se mantenga a flote y pueda reactivarse cuanto antes. “Los fondos Next Generation deben también tener en cuenta las ayudas directas al turismo” ha añadido.



El presidente de la Cámara a la vez ha manifestado la urgente necesidad de atender la demanda prioritaria del sector, además de la vuelta a la actividad, una mayor agilidad en las ayudas directas a las empresas, en su mayoría autónomos y pequeñas empresas.



A propuesta de la Cámara, se ha puesto sobre la mesa trabajar codo con codo con Ashal y el sector implementando, con el apoyo de las Administraciones públicas, medidas inmediatas y a corto plazo que “incentiven el consumo” y ha hecho referencia, el director de la Cámara, aquellas que han permitido en otras provincias que ayudas municipales de 500.000 euros generen un impacto de más de dos millones y medios de euros.



Por su parte, la Cámara de Comercio suscribe el movimiento #SalvemoslaHostelería y las reivindicaciones que ASHAL está promoviendo en sus reuniones en defensa del sector y las empresas almerienses.



Ashal reclama al Gobierno “diálogo y la posibilidad de sentarnos” para impulsar medidas que aceleren la reactivación y recuperacióny frenen la caída de miles de empresas del sector.



Medidas como acelerar el proceso de vacunación, relanzamiento de la Marca España como destino turístico seguro e incluir “a todo el sector turístico” en el Plan de Recuperación y Resilencia para que pueda ser beneficiario de los fondos europeos.



Paralelamente, la hostelería demanda una reducción del IVA al 5% hasta 2022, la ampliación de los Ertes hasta finales de este año, ayudas directas para compensar la caída de la actividad y reducción del alquiler a la mitad durante doce meses.



Para abordar la falta de liquidez que amenaza a muchos empresarios propone ayudas a la financiación del sector mediante quitas, flexibilización, ampliación de plazos de carencia y de plazos de amortización de los créditos así como financiación suficiente por parte del Estado a los municipios vía bonificaciones, para que los ayuntamientos, sobre todo los de mayor volumen turístico, puedan condonar o bonificar impuestos locales a los distintos actores, especialmente alojamiento turistico, ocio nocturno, salones de celebraciones y catering, locales sin terrazas y establecimientos dependientes del turismo, los más afectados por las restricciones.



ASHAL ha insistido también en conocer qué cantidad de los fondos de recuperación se va a destinar para el sector hostelero.

