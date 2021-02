La Junta solventa la inseguridad vial en la travesía de Las Norias

miércoles 10 de febrero de 2021 , 19:39h

La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Eloisa Cabrera, ha visitado esta mañana las obras, ya finalizadas, de la instalación de un paso peatonal semaforizado en la travesía de Las Norias en la carretera A-1050, “resolviendo así la necesidad del cruce peatonal seguro entre ambas márgenes de una vía muy transitada”, ha explicado la delegada territorial. Estas obras han supuesto una inversión de 42.659,07 euros



En la actualidad, no existe ningún semáforo en dicha travesía en la que hay numerosos comercios locales a ambos lados de la carretera. Este tramo cuenta con dos pasos de peatones para cruzar la vía principal situados a más de 200 metros entre sí, y no se dispone de ningún tipo de semáforo para realizarlo con seguridad, y ni tan siquiera preaviso que sirva como reductor de la velocidad.



El semáforo con pulsador a demanda tendrá un periodo de cierre adecuado a las características de la vía, de forma que compatibilice el tránsito peatonal con el intenso tráfico que soporta la carretera diariamente. Igualmente, la actuación contempla la instalación de báculos en las vías de servicio laterales al tronco principal.



Cabrera ha señalado que actuaciones como esta no sólo “permiten aumentar la seguridad vial de nuestras carreteras, sino que además ayudan a mantener a pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, y, por tanto, de empleos, contribuyendo así a paliar los efectos que la pandemia ha ocasionado en la economía“.



La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha asegurado que “prueba del esfuerzo de esta Consejería de mejorar la seguridad vial de las carreteras de la provincia son las actuaciones llevadas a cabo con la instalación de semáforos en las travesía de Cuevas de Almanzora A-332, Antas A-1202 , en la A-349 Olula del Río, y Las Norias, con una inversión de más de 97.700 euros ”.



Durante la visita, la delegada ha estado acompañada por el alcalde del Ayuntamiento de El Ejido, Francisco Góngora, quien ha destacado “la importancia de las obras de regeneración del pavimento que la Administración autonómica ha ejecutado en la carretera A-1050 en Las Norias” y que, además, con la incorporación de un semáforo “ha incrementado la seguridad vial en este tramo que soporta un gran volumen de tráfico de vehículos a diario, tanto de conductores como de viandantes”.