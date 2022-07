Economía Cámara y PITA apuestan por sumar impulsos martes 19 de julio de 2022 , 10:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha mantenido un primer encuentro institucional con la nueva directora general del PITA, Alejandra Carreño quien ha visitado la sede de la institución empresarial; en el transcurso de esta primera de contacto, ambos mostrado su total disposición para trabajar de forma conjunta en todas aquellas actuaciones, proyectos e iniciativas que impulsen el desarrollo de la provincia. El presidente de la Cámara, quién ha destacado el perfil técnico y la trayectoria profesional de Alejandra Carreño, le ha trasladado la máxima colaboración de la Cámara de Comercio para contribuir a un mayor impulso del PITA. Carreño, por su parte, ha explicado sus objetivos en esta etapa profesional que comienza y ha destacado la importancia de establecer relaciones sólidas con la Cámara de Comercio para a su vez iniciar la promoción de la internacionalización de las empresas, determinante en una economía global. «Más del 60% de las empresas del Parque están internacionalizadas, hay que seguir en esta línea a través de apoyos que impulsen el acceso a los mercados internacionales, tanto para las que ya lo están haciendo como para aquellas que quieran comenzar a exportar», indica. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.