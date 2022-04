Capital Cambian los criterios de licitación de las parcelas de Feria martes 05 de abril de 2022 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La fecha límite de presentación de ofertas es el 19 de abril, inclusive, y se ha reducido el peso del factor económico a un 30%, tras escuchar las peticiones de los feriantes Ya se encuentra en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería las bases y documentación necesaria para optar a la licitación de autorización de uso común especial de terrenos de dominio público local, consistente en la instalación y explotación de parcelas del Recinto Ferial y ambigús de la Feria del Mediodía, con ocasión de la Feria y Fiestas de Almería 2022. El plazo ya está abierto y la fecha límite de presentación de ofertas es el próximo 19 de abril, a las 14.00 horas. Un procedimiento que se pone en marcha después de que el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería se haya reunido en numerosas ocasiones con todas las organizaciones de feriantes y hosteleros, con el objeto de escuchar sus necesidades y peticiones. El concejal delegado del Área, Diego Cruz, destaca precisamente que “hemos sido muy sensibles con las peticiones de los feriantes, puesto que es uno de los sectores que más ha padecido los efectos colaterales de las medidas sanitarias que ha exigido la pandemia en estos dos últimos años”. Una de las novedades es, precisamente, que “hemos reducido al máximo el peso de la oferta económica en la licitación, que queda restringido al 30%”. Según explica el documento, que se puede descargar en el perfil del contratante de la oficina virtual de la web municipal (https://almeriaciudad.es/) el objetivo de los criterios de selección persiguen dotar a la valoración de la mayor objetividad posible, con un peso del 80% en la mayor parte de las actividades -y hasta un 85% en las casetas tradicionales y ambigús-. Se impulsa la competencia mediante la participación de nuevos empresarios, se quiere disuadir de la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que pueden dar lugar a situaciones de colusión y a futuras renuncias a las adjudicaciones, se persigue obtener un beneficio mutuo para empresarios y usuarios de las instalaciones, al proponer descuentos por volumen, lo que generará mayor facturación para los primeros y mayor ahorro para los segundos. Además, desde el Área de respalda el aspecto social ya que se potencia la ayuda a la integración de niños y niñas especialmente vulnerables y beneficiarios de organizaciones y colectivos sociales y se promueve la inserción en el mercado laboral de trabajadores con dificultad para encontrar empleo. Por último, los criterios también persiguen mejorar la calidad de las proposiciones mediante la mejor delimitación de las actividades propuestas por los licitadores, la digitalización del pago de los servicios y lucha contra la economía sumergida y fomentar la eficiencia energética, la mejora de las condiciones medioambientales y la accesibilidad. Las distintas categorías de parcelas y actividades que salen a licitación son las siguientes: atracciones de adultos, atracciones espectáculo, atracciones infantiles, actividades de restauración (bares, churrerías, vinos, comida rápida), actividades de habilidad (tómbolas, casetas de tiro, bingo, ruletas, máquinas electrónicas), actividad de repostería (gofres, turrones, helados), puestos varios tradicionales de feria (fotografía, sombreros), venta ambulante, casetas tradiciones y casetas juveniles, circo y ambigús de cara a la feria del mediodía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

