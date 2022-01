Capital Cambio en la circulación en la rotonda de la Peseta lunes 17 de enero de 2022 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Debido a las obras de conexión entre los depósitos de agua de La Pipa Alta y San Cristóbal El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido a las obras de conexión entre los depósitos de agua de La Pipa Alta y San Cristóbal, a partir de hoy lunes, 17 de enero, y durante tres semanas, se verá afectada la circulación en la rotonda de la Peseta, en la Carretera de Ronda (N-340a), a la altura el barrio de San Luis. Durante las dos primeras semanas, los trabajos conllevan la ocupación parcial de la calzada en dirección Norte (Huércal), con un solo carril habilitado en la misma. En la tercera semana, la circulación afectada será en dirección Sur (centro ciudad), lo que obligará a desviar el tráfico por las calles Iniesta y Nuestra Señora de Araceli. Desde el Ayuntamiento se piden disculpas por las molestias y se ruega la máxima precaución. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

