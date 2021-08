Capital Cambios en la circulación por las obras de remodelación de la Plaza de la Administración Vieja viernes 27 de agosto de 2021 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Además de sobre la propia Plaza, los trabajos se concentran en esta segunda fase sobre la calle Juez, con afecciones en el tráfico rodado y los servicios municipales de autobús urbano y recogida de residuos



El desarrollo de las obras de remodelación de la Plaza de la Administración Vieja afronta a partir del próximo lunes, 30 de agosto, los trabajos de la segunda fase. Se viene así a dar continuidad a unas obras que hasta ahora se han centrado, de forma principal, sobre la calle Mariana, que seguirá restringida al paso hasta que finalicen los trabajos de pavimentación, previsiblemente sobre el 20 de septiembre, quedando a partir de entonces el tráfico limitado por esta calle a residentes y clientes del hotel.



La Plaza de la Administración Vieja y la calle Juez serán a partir del lunes las zonas principales de actuación de esta segunda fase, circunstancia que va a suponer inevitablemente una mayor afección sobre el tráfico rodado y los servicios que se prestan en este entorno.



Con motivo de las obras de esta segunda fase se hace necesario suprimir la circulación de los vehículos por la calle Juez, un hecho que obliga a realizar una serie de cambios sobre la circulación rodada de vehículos de este entorno. Así, los vehículos que circulen por la calle Pósito deberán girar a la izquierda a la altura de la calle Solano, para incorporarse a la plaza Marín, y solo podrán continuar por la calle Pósito los residentes de la zona de las calles Dicha y Hércules y, mientras las obras no afecten al tramo superior de la calle Juez, se podrá acceder al garaje del Ayuntamiento y al local que utiliza el servicio de limpieza.



Las calles José María de Acosta y Arráez quedaran, en consecuencia y mientras dure la obra, como calles sin salida.



También se verán afectados en esta zona servicios municipales, como el autobús urbano (Línea 1) y la recogida de residuos, obligando en este caso y durante el transcurso de las obras a la reubicación de los contenedores de calle Juez, trasladados a la calle Arráez.



Siendo el itinerario habitual de la Linea L1 en el entorno de la zona de trabajos Plaza del Carmen, calle Antonio Vico, calle Pósito, Calle Juez, Plaza de la Administración Vieja, calle Beatriz de Silva, calle Lope de Vega y calle Jovellanos, durante la ejecución de esta segunda fase esta línea se desviará según el siguiente itinerario temporal: Entrando desde Plaza del Carmen, el autobús continuará recorrido por calle Antonio Vico, girará por calle Navarro Darax para continuar a lo largo de la calle Marín hasta alcanzar la calle Jovellanos, prosiguiendo a partir de ese punto en dirección al Paseo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.