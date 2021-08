Camela triunfa con un concierto desde el primer minuto

miércoles 25 de agosto de 2021 , 15:59h

Ángeles y Dioni ofrecieron la totalidad de sus grandes éxitos que forman parte ya de la banda sonora popular de los últimos 27 años







Además de con complejas composiciones e intrincadas sucesiones de largos desarrollos de armonías, melodías y estructuras, hay una manera más directa, que no por ello más fácil, de alcanzar la trascendencia en el mundo de la música: convertir tus canciones y tus estribillos en banda sonora popular de más de una generación. Un logro que está por encima de sonidos de moda o tendencias pasajeras y que Camela ha obtenido con creces, puesto que se pueden contar con los dedos de una mano las personas que no son capaces de completar alguna frase de sus canciones más conocidas. Y fueron precisamente esas, las más populares, las que poblaron el repertorio del concierto el dúo formado por Ángeles y Dioni ofrecieron en el Recinto de Conciertos del Ferial, en dentro de la programación estival del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.



Una actuación que cosechó una excelente entrada dentro del marco de la #culturasegura y que se desarrolló fulgurante desde el primer minuto, con tres himnos incuestionables como ‘Corazón Indomable’, ‘No Puedo Estar Sin Él’ y ‘Sueños Inalcanzables’. “Para nosotros es un honor, un privilegio y un placer cantaros esta noche”, compartirían tanto ella como él durante el arranque del concierto, con un sonido bastante empacado gracias a una banda formada por Edu al teclado, Óscar Pacho a la guitarra eléctrica, Juampe Quirós en la guitarra acústica, Javi Morgado a la batería y Jose Martín al bajo y como director musical.



‘El Calor De Mi Cuerpo’ fue la siguiente parada de una noche en la que se recordaron esas letras de amores y desamores fogosos con aquello de ‘Nunca Debí Enamorarme’ o ‘Háblele De Mí’, toda una discografía poblada en idas y venidas de ‘La Estación Del Querer’.



Tras este nuevo bloque, Camela continuó su diálogo con el público recordando cómo se conocieron y cómo Dioni acabaría siendo cuñado de Ángeles. Conscientes del poderío de su gigantesco repertorio, el dúo desentrañaría un mix de cerca de quince minutos de duración con canciones como ‘Guarda Tus Palabras’, ‘Eres Marioneta De Su Vida’, ‘Más La Quiero Yo’, ‘Pensando En Ti’, ‘Un Minuto De Amor’, ‘Palabras De Papel’, ‘Ángel de Cristal’, ‘Estrellas De Mil Colores’, ‘¿Por Qué Me Has Engañado?’ o ‘Tú Te Has Burlado De Mí’.



Ante esa batería de canciones concatenadas la dinámica pedía un descanso, ya que el público se sabía absolutamente todas, para dar paso a un medley acústico de Ángeles, ‘Sin Palabras’, ‘La Más Bonita’ y ‘Te Soñaré’. Un perfecto respiro para encarar el tramo final del concierto con las más personales ‘Su Locura, Mi Placer’, ‘Por Siempre Tú y Yo’ y la añeja ‘Has Cambiado Mi Vida’.



Para el primer final, Camela y tras felicitar a una pareja de recién casados y seguir bromeando en escena, ambos relataron su experiencia en la grabación del videoclip animado de su última canción, ‘En El Bolsillo De Mi Corazón’, “para hacer el muñequito, que hace los mismos movimientos que yo, me tuve que meter en un traje de ibuprofeno, de esos”, decía Dioni. “De ibuprofeno no, hombre, de neopreno”, corrigió Ángeles generando, por enésima vez, más sonrisas entre el público. La inmortal ‘Lágrimas de Amor’ y ese “sueño contigo, ¿qué me has dado?



Sin tu cariño no me habría enamorado” dieron la primera despedida, para volver con ‘Camela’ y ‘Cuando Zarpa El Amor’, igual de celebradas.



Sin perder jamás su identidad y por encima de quienes les señalaban o minusvaloraban, Camela demostró anoche haber vencido al tiempo y a las críticas más fáciles, con un éxito total de público, demostrando que sus canciones son capaces de alegrar y animar cualquier fiesta con naturalidad, honestidad y sin ninguna ínfula grandilocuente.