Capital La 29º Feria Alfaralmería reúne a 30 artesanos del barro de España y Portugal miércoles 25 de agosto de 2021 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, visita la exposición en la Rambla y anima a los almerienses “para que se acerquen, disfruten de la belleza de las piezas y compren”



La paellera de barro, el plato para la tortilla, el botijo y la hucha de cerdito se entremezclan con el cuadro de las pitas, las figuras de las meninas y las ollas refractarias aptas para vitrocerámica en la 29º Feria Alfaralmería, que regresa de nuevo a la Rambla de Almería desde ayer y hasta el sábado, 28 de agosto, para alegría y disfrute de vecinos y turistas.



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este mediodía la exposición, acompañado por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y el ‘alma mater’ de la feria, Francisco Robles, valorando la calidad del trabajo que realizan los artesanos del barro. “Tras el parón obligado por la pandemia del año pasado, hemos decidido organizar Alfaralmería desde la confianza de que es una actividad segura, que se celebra al aire libre, y que ayudará a un sector que también se ha visto afectado por la crisis económica”, explica el primer edil.



Fernández-Pacheco ha destacado que “Alfaralmería es siempre una cita esperada por alfareros y ceramistas de toda España y Portugal, y que este año reúne a treinta artesanos. Agradezco de nuevo el trabajo de la familia Robles, que lleva implicada muchos años en Alfaralmería, así como a los alfareros que año tras año confían en nuestra ciudad y en esta actividad. Por último, animo a los almerienses a que se acerquen a la Rambla, disfruten de estos trabajos artesanos, y, este año más que nunca, compren”.



Francisco Robles ha manifestado que “ésta es la tercera feria que se ha podido celebrar este año en España, quiero agradecer la presencia del alcalde, y la difusión que seguro animará la asistencia de público, y ya pensamos en la edición de 2022, la número 30, que será espectacular”.



La 29º Feria Alfaralmería está organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y coordinada por Francisco Robles. Junto a las tiendas efímeras, se desarrollarán talleres hoy, mañana y el viernes a cargo de Antonio Flores, y se ha abierto un concurso entre los propios artesanos, cuya exposición de piezas se puede contemplar en la jaima central. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

