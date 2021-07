Caminos a una inclusión exitosa en los Cursos de Verano de la UAL

Los datos que maneja el Secretariado de Cursos de Verano de la Universidad de Almería no dejan lugar duda sobre la buena marcha de la vigésimo segunda edición de este programa. Varios de ellos han sido desvelados por Amalia Magán, su directora, durante la inauguración de una de las propuestas que conforman la oferta global, en concreto la titulada ‘Experiencias exitosas para una sociedad inclusiva’: “Este es el segundo curso más visitado en la página web, la que, a su vez, ha recibido por ahora a más de 20.000 usuarios”. Magán ha confirmado que ya se ha superado la anunciada previsión de 800 alumnos matriculados y ha puesto en valor, aprovechando la ocasión, la coexistencia de los formatos presencial y on-line por vez primera en la historia. Aprovechando la presencia del Ayuntamiento de Almería y de la Diputación, ha agradecido su impulso, tal y como realiza el total de 40 entidades patrocinadoras o colaboradoras: “Estamos muy orgullosos de que entre todos los cursos de verano se hayan convertido en un nexo de unión con la sociedad”.



Sobre el seminario dedicado a inclusión, ha resumido que aborda “la mejora de la calidad de vida, de las oportunidades laborales y de integración en la sociedad de las personas con diversidad funcional a través de la música, el deporte, la cultura…, del ocio inclusivo en general”. Se realiza a través de “experiencias y vivencias personales muy enriquecedoras”, subrayando algo de vital importancia: “Una sociedad inclusiva beneficia a todos sus miembros y nos ayuda a construir un mundo mejor”. De modo similar se ha expresado el codirector del curso junto a Inmaculada Gómez, Diego Ferrón, presidente de la Fundación ‘Music for All’, que ha situado como impulsora a la Fundación ‘URA Clan’. En ese sentido, el rugby incluso tiene peso específico en la programación, diseñada con “excelentes profesionales” para visibilizar “una temática tan interesante y que resulta tan necesario que se trate hoy en día para que podamos seguir avanzando en este camino de la plena inclusión”. Ferrón ha hecho mención a los “logros que se están consiguiendo”, poniendo el foco en que resulta trascendental “poder compartirlos” en este marco: “Lo que se pretende es crear precedentes, y desde URA Clan lo están haciendo muy bien, expandiéndose como una mancha de aceite”.



Desde el Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, se ha mostrado en total sintonía con el espíritu que mueve el curso, alineado con las políticas desarrolladas desde el equipo de gobierno del que ella forma parte: “Para nosotros es muy importante la inclusión y la trabajamos desde todas las áreas, en un trabajo que se hace de un modo transversal en la ciudad de Almería, con muchísimos ejemplos de acciones”. Ha enumerado varias, con parada especial en un edificio pensado como “espacio común” para las asociaciones y que supondrá una enorme ayuda “para que dediquen el dinero a realizar programas”. Igualmente se ha puesto de relieve el trabajo diario de la Diputación de Almería, representada por Ángeles Martínez, vicepresidenta y diputada de Bienestar Social. Ha felicitado a la UAL, a los directores y a todas las administraciones y entidades implicadas por abordar un asunto de tanto interés y calado social. En este sentido, Martínez ha afirmado que “desde la Diputación apostamos decididamente por las personas con discapacidad; este año hemos abierto nuevas líneas de ayudas con el fin de apoyar al tercer sector, a las asociaciones, que son las que tienen ese contacto directo”. Ha añadido que seguirá haciéndolo siempre de la mano de otras administraciones como los ayuntamientos o la universidad; Desde todas las instituciones trabajamos por la inclusión real y este tipo de cursos representan ese granito de arena que suma y que impulsa esa igualdad e inclusión”.



En la sesión vespertina del curso se ha realizado una mesa redonda analizando desde teoría y práctica los logros del rugby en ese camino referido por la diputada, andado por URA como club y por su Fundación ‘URA Clan’. Ha reunido a grandes nombres del proyecto internacional del que forma parte España, como es Miguel Ángel Verdugo, director del INICO - Instituto Universitario de Integración en la Comunidad-, catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Salamanca y uno de los investigadores más citados del mundo, según Stanford. Ha hablado “de calidad de vida y de autodeterminación de la persona, de elegir y decidir sobre su propia vida”. Le ha correspondido explicar “el modelo teórico” sobre “dos conceptos clave vinculados a la participación de la persona en la comunidad, a los apoyos que necesita cuando tiene limitaciones importantes, que requiera ayuda de la sociedad y de las personas próximas”.



Ha recordado que “todo tiene sentido en la medida en que impacte en áreas distintas de tu vida, en la medida en que te favorece relaciones interpersonales, bienestar emocional, fomenta tu salud, permite el desarrollo personal y el aprendizaje de habilidades”. Ha subrayado que “tiene que ver con la autodeterminación, que libremente puedas elegir y tengas oportunidades para elegir, eso es calidad de vida, un enfoque multidimensional a través del cual, y con indicadores procedentes de la investigación, evaluamos en qué medida una actividad, como puede ser en este caso el rugby inclusivo, está impactando en esa mejora del bienestar, de las relaciones, de lo emocional, del aprendizaje de habilidades, de la participación social…”. Sus compañeros han avanzado en el paradigma de apoyos, “cómo se entiende, cómo se realiza”, explicando el Mixed Ability, un proyecto potenciado desde España, Escocia, Irlanda, Italia y Bélgica. Se ha estado colaborando “con organizaciones profesionales que directamente hacen participar al chico con Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual en actividades deportivas habituales”.



Con duración de dos años, ha sido muy positivo y tiene la base científica: “Progresivamente vamos avanzando, porque siempre se había entendido que es un deporte paralelo, paralímpico, como las olimpiadas, solo para quien esté en discapacidad, y aquí lo que estamos diciendo es que, en la medida que puedas, el deporte tiene que ser para todos, tengan o no limitaciones, y hay que hacer planificaciones adecuadas para que en actividades naturales de un barrio, para que se pueda tener un equipo en el cual quien tenga discapacidad pueda estar también siendo parte activa, no solo que compita con quien tiene también discapacidad, sino que participe en las actividades habituales, que no solo es el momento de jugar”.



Por otro lado, en el curso ‘Investigación y tendencias en salud en el siglo XXI’ la conferencia inaugural, tras un acto de apertura realizado entre el vicerrector de Investigación e Innovación de la UAL, Diego Luis Valera, y el profesor Antonio Granero, uno de sus directores, se ha titulado ‘Energía para el Cerebro’. Ha sido pronunciada por Jorge Luis Arias, catedrático de Psicobiología en la Universidad de Oviedo, agradecido de la difusión de la investigación neurocientífica que supone esta propuesta. De hecho, lo considera muy necesario: “Cada vez más imprescindible el divulgar la investigación científica y que los participantes conozcan de primera mano los resultados obtenidos, y que juntos podamos discutir las conclusiones de las evidencias encontradas en el laboratorio; los ponentes son investigadores básicos y clínicos, por lo que la organización del curso lo plantea, sabiamente, como un foro de discusión y confrontación de ideas y avances en el campo de la salud.



Sobre su conferencia, “sabido es que el cerebro trabaja con energía, que producen y gastan nuestras neuronas para realizar las funciones cerebrales, las cuales se reflejarán en la conducta; en base a eso, he planteado nuevas maneras de aplicar energía al cerebro para mejorar las capacidades cognitivas y, por supuesto, aplicarlo a alteraciones neurológicas y neurodegenerativas para que puedan recuperar o paliar los déficits presentados”. Se ha tratado de “una conferencia para interactuar con el público y para hacer ver cómo nuevas técnicas no invasivas, ni traumáticas, tienen su fundamento psicobiológico, y esto pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas en un futuro próximo”. Ha confesado que le resulta “estimulante” compartir “con profesionales tan diversos y de primera talla científica”, lo que le ha permitido “aprender de ellos, así como de las aportaciones de los alumnos interesados en los avances recientes de la investigación en salud".