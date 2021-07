La Cámara impulsa un gran acto de reivindicación del AVE a Almería

lunes 12 de julio de 2021 , 19:31h

De carácter eminentemente empresarial, tendrá lugar el 10 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Puerto de Almería

La llegada del AVE a Almería es una demanda recurrente del tejido empresarial y en general de la sociedad civil; se trata de una infraestructura clave de presente y futuro para el posicionamiento de la provincia, una provincia carente y pendiente de completar con modernas conexiones ferroviarias que impulsen su competitividad territorial y económica.



Todos los tramos en la provincia están oficialmente en obras si bien el bajo ritmo actual de ejecución genera una enorme preocupación e inquietud sobre todo ante cualquier posibilidad de que pudiera quedar descolgado del resto del trazado en los que los trabajos están en marcha a mayor velocidad y que pueda paralizarse en los tramos desde Murcia.



La fecha de la llegada del AVE a Almería prevista es la de 2026 pero al ritmo actual en el que se acometen las obras, éste es objetivo prácticamente casi imposible.



Toda esta realidad, vista de forma igualmente objetiva, ha sido constatada en el segundo chequeo al Corredor Mediterráneo elaborado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) impulsora del movimiento #QuieroCorredor. Este análisis global incluye entre los puntos críticos que ponen en peligro la culminación de la infraestructura la puesta en funcionamiento en 2026 el Murcia-Almería.



Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Almería ha comenzado a sumar apoyos entre empresas, sociedad civil e instituciones, para poner el foco en el estado actual de las obras, impulsando una llamada de atención y una posición común para poner de relieve, como provincia, que el impulso de las obras es fundamental para garantizar la llegada el AVE a Almería y que para ello es imprescindible volcar la inversión pública prevista para esta infraestructura clave para la reactivación de la economía en una coyuntura como la actual marcada por la pandemia.



Una de las actuaciones previstas para cumplir el objetivo de que el AVE llegue a Almería en plazo es la celebración de un gran acto eminentemente empresarial, que tendrá lugar el 10 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Puerto de Almería y para que el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, busca el mayor consenso en torno a un único fin que es el de es tender puentes entre todos para que el AVE no se pare.



“Tenemos un reto por delante que debe ser un éxito para una provincia que reclama inversión para tener su lugar en el mapa y se juega su futuro. Una reivindicación para no perder el tren de la Alta Velocidad y que no es contra ni frente más que a la realidad sobre el terreno” señala el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra.



Para este evento se pretende implicar y contar con el compromiso de personalidades vinculadas a Almería, del mundo de la cultura, la comunicación o la economía con proyección nacional, regional o local.



La iniciativa de celebrar este acto, que se pretende que tenga continuidad en el tiempo para mantener vivo el objetivo y que ha sido respaldado por el Pleno de la Cámara, comienza a dar sus primeros pasos con una muy buena acogida y excelente respuesta entre empresas y profesionales que están mostrando su apoyo mediante aportaciones económicas, en un caso, y de prestación de imagen, conocimiento o influencia, en otro, para junto lograr que Almería llegue a tiempo a subirse al AVE.