Capital Campaña de sensibilización sobre el uso del plástico enmercados y mercadillos viernes 17 de junio de 2022 , 19:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el marco de la Agenda Urbana, serán varias las iniciativas que desarrolle esta campaña, dirigida a comerciantes de mercados y mercadillo y usuarios sobre la generación de residuos y la economía circular Con el tema ‘Yo desembolso’, el Ayuntamiento de Almería impulsará una nueva campaña de sensibilización y concienciación dirigida a los comerciantes de mercados y mercadillos ambulantes, así como a sus usuarios, sobre el consumo, la generación de residuos y la economía circular. Se trata de una de las actuaciones contenidas een el contrato que hoy se ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, a la empresa ‘ESG Sistemic S.L.’, por importe de 17.061 euros, a desarrollar en el marco de la Agenda Urbana, como parte del los objetivos en los que se persigue impulsar una gestión sostenible y favorecer la economía circular. Del contenido de esta campaña ha avanzado hoy algunos detalles la portavoz del Equipo de Gobierno, María Vázquez, tras la Junta de Gobierno Local, explicando que “se seleccionará el mercado o mercadillo ambulante con mayor afluencia para el desarrollo de esta iniciativa, campaña que se hará visible utilizando dos bancos realizados con plásticos reciclados procedentes del mar y en la que se repartirán, entre otras, hasta 1.000 bolsas de tela personalizadas, en cuya elaboración se han utlilizado hasta tres botellas de plástico para cada una de ellas”. La campaña de sensibilización que se aborda como parte de los objetivos de la Agenda Urbana se apoyará además en el reparto de información divulgativa, dípticos en los que se expresa la importancia de generar un buen uso de los recursos y favorecer la economía circular y el reciclaje. Parte también de las actuaciones será la creación del punto de encuentro ‘Desembolsa Almería’. “Atendido por personal cualificado informará sobre la necesidad de la reducción de utilizar plásticos de un solo uso. En este punto se colocarán además contenedores para introducir bolsas de plástico, personalizados y un ‘roll ups’ específico del programa”, ha explicado. De forma particular, y junto a comerciantes y vendedores ambulantes, la campaña de concienciación buscará en el público general que acude a mercadillos y mercados su “complicidad” con esta iniciativa. En este caso, se tratará de retirar de su uso aquellas bolsas de plástico que porten, quedando estas depositadas en un contenedor habilitado para retirar ese plástico. A cambio, recibirán como premio una bolsa creada con plástico reciclado y cien por cien reciclable”. Además de lo anterior y como parte de las actuaciones que se han diseñado en el marco de esta contratación se han incluido otra serie de acciones “regenerativas”, en su caso en colaboración con la Fundación ECOMAR, con la que se procederá a una limpieza de plásticos sobre una zona de alta concentración de la ciudad, además de charlas informativas y divulgativas. Diagnóstico y Plan de Acción Cabo de Gata En la Junta de Gobierno celebrada hoy se ha adjudicado también, en el marco del proyecto de Agenda Urbana, el contrato para un diagnóstico de situación en el núcleo de población de Cabo de Gata, que vendrá acompañado por un plan de acción. La adjudicación de este contrato se realiza a la empresa Sostenia Consultoría Inteligente S.L.U. por importe de 5.057,80 euros y un plazo de ejecución de 45 días. La Agenda Urbana se concibe como un documento estratégico, con un componente de diagnóstico y un marco de actuación con objetivos urbanísticos, de gestión sostenible de los recursos, movilidad sostenible, cohesión social o innovación digital, entre otros Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

