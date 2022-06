Jornada de reflexión en unas elecciones muy distintas

sábado 18 de junio de 2022 , 01:00h

Andalucía reflexiona este sábado sobre el voto que deberá depositar en las urnas el domingo, y lo hace tras una campaña electoral muy diferente a las anteriores. Más que nada porque tras casi 40 años, el partido que se enfrenta a ellas desde el Gobierno es el PP, y quien lo hace desde la oposición es el PSOE.

Es aproximadamente medio millón el número de almerienses que tienen derecho a voto, y de ellos, unos 44.000 podrán hacerlo desde el extranjero, una cifra que supera a la de Sevilla, a pesar de que nos triplica en población.

Haciendo un repaso por cómo ha transcurrido la campaña electoral, queda clara la diferencia a la que hacíamos referencia al principio. Por ejemplo, el candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, en Almería no ha hecho mitin con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, aunque éste haya llenado la Plaza de la Catedral.

Mientras tanto, el PSOE ha registrado una muy pobre asistencia en el único mitin dado exclusivamente por su candidato Juan Espadas, y solo llenó en el de Cuevas del Almanzora cuando lo hizo con Pedro Sánchez.

Y si Sánchez y Feijóo han venido solo una vez, Santiago Abascal lo ha hecho dos, acompañando a su candidata Macarena Olona, en una ocasión en la Plaza de las Velas de la capital, y la otra en la Plaza de las Flores de El Ejido. A Olona en ningún momento la han dejado dar sola un mitin. Por otro lado, también han traído a Iván Espinosa de los Monteros y a Javier Ortega Smith, uno en Roquetas y el otro en la capital, pero con un escasísimo público en ambos casos.

Dos veces ha venido también el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, pero sus convocatorias han sido enfocadas a círculos pequeños, consciente de que no iba a reunir multitudes como antaño.

En cuanto a los temas de campaña o las estrategias, el PP no ha lanzado grandes propuestas, o promesas que pudiesen dar grandes titulares, y se ha dedicado más que nada a defender su gestión; y por el contrario el PSOE ha actuado de modo similar, pero al revés. Es decir, el PSOE se ha ido a la Casa del Mar para denunciar la mala gestión de la sanidad por el PP, pero resulta que fueron los socialistas quienes la mantuvieron cerrada más de una década, o se fueron a la Autovía del Almanzora para señalar el incumplimiento del PP en acabarla, cuando ellos la prometieron en 1985, no pusieron la primera piedra hasta 2005, y dejaron el Gobierno sin haberla terminado. El PSOE ha criticado el despido de médicos y de docentes, cuando los datos objetivos y oficiales demuestran que no es así, o las listas de espera, pese a ser iguales que cuando ellos gobernaban... es decir, han hecho una campaña como si ellos no tuviesen nada que ver con la situación de Andalucía hasta hasta 2018.

Curioso fue escuchar en aquel mitin a Sánchez decir que había invertido 1.000 millones en dos años en la provincia, y es que si los datos no cuadraban mirando los PGE del Estado, y mucho menos atendiendo a su nivel de ejecución, la sorpresa fue mayor al escuchar a su candidato por Almería, Juan Antonio Lorenzo afirmar días después que el Gobierno central había dedicado 1.000 millones al AVE en Almería en dos años... lo que sumaría entonces 2.000 millones de euros en la provincia... y tampoco cuadraba ni con presupuestos ni con ejecución.

Otro asunto que ha sido una constante en la campaña, pero que en Almería ha tenido especial incidencia, es el de la inmigración y la inseguridad, que le ha gustado jalear a Vox. En esta provincia, que es una de las que tiene más inmigración y menos delincuencia, y donde la inmensa mayoría de los inmigrantes trabajan en los invernaderos, no se ha escuchado ni una voz en defensa de quienes honradamente se emplean en el sector agrícola, entre otras razones porque no hay almerienses que quieran hacerlo.

Del resto de partidos políticos hay que señalar que estuvo una vez Modesto González, de Andaluces Levantaos, otra Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, y otra Inma Nieto de Por Andalucía, quien también se trajo casi de tapadillo el último día, al ministro Alberto Garzón, para reunirlo con la Cámara de Comercio. Por cierto, el viernes estaba también anunciada la presencia de la socialista Cristina Narbona, pero se desconvocó la cita minutos antes.

El 19J no habrá más encuesta que la de las urnas, y veremos que pasa con el parlamentario de Adelante Andalucía, que podría probablemente perder su escaño, como le ocurriría a los dos de Ciudadanos, mientras que Vox que tenía dos podría mantenerlos o subir uno, en tanto que el PSOE intenta mantener los tres que venía teniendo y quiere aspirar a otro, en tanto que el PP aspira a subir de cuatro a cinco o seis.

Almería pone en juego 12 escaños, y la mayoría absoluta es de 55. La abstención provocada por las altas temperaturas será un factor clave.