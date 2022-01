Sucesos Ampliar Capitanía Marítima coordinó el año pasado 243 emergencias en alta mar miércoles 26 de enero de 2022 , 15:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El rescate de buques a la deriva o sin gobierno y la asistencia a embarcaciones precarias fueron las atenciones más numerosas Capitanía Marítima de Almería coordinó el año pasado el auxilio de 243 emergencias producidas en alta mar, la mayor parte de ellas relacionadas con el rescate de buques a la deriva o sin gobierno (124) y de embarcaciones precarias o sobrecargadas (68). Junto a ellas, se coordinaron 11 evacuaciones médicas desde buques a tierra, se auxilió a 4 embarcaciones encalladas y a otras 3 con vías de agua y se atendieron 8 accidentes por actividades recreativas, por citar algunas de las más de 240 actuaciones coordinadas por Capitanía el año pasado. Los datos son ligeramente inferiores a los registrados durante 2019 (290 emergencias atendidas) y 2020 (278). Capitanía Marítima, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, coordina en Almería las competencias sobre Salvamento Marítimo, seguridad marítima y prevención y lucha contra la contaminación. En este ámbito, una de las actuaciones más destacadas fue, el pasado mes de junio, la retención en el Puerto de Almería de un buque petrolero por realizar una descarga ilícita de hidrocarburos a 147 millas de la isla canaria de La Palma. Capitanía coordinó todo el operativo, en el que participaron también Salvamento Marítimo, la Armada y la Autoridad Portuaria de Almería. El buque fue liberado tras pagar una fianza de 600.000 euros, una de las más altas impuestas hasta la fecha por la Dirección General de la Marina Mercante. Capitanía Marítima de Almería está dirigida desde junio de 2017 por José Aranda Vasserot. El capitán marítimo es el responsable de la coordinación de los servicios de Salvamento Marítimo, labor que realiza los 365 días al año, las 24 horas al día. Igualmente, tiene asignadas las competencias sobre seguridad marítima y sobre prevención y lucha contra la contaminación en el mar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

