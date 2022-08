Capital El Ayuntamiento de Almería contra las medidas energéticas de Pedro Sánchez viernes 05 de agosto de 2022 , 21:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Almería critica que las medidas de ahorro y eficiencia energética recogidas en el decreto del gobierno se hayan adoptado sin escuchar a las partes afectadas El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha lamentado que un gobierno “frívolo” como el de Sánchez lleve de nuevo al “desasosiego” al sector turístico y comercial de la capital, en relación al decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado esta semana. Criticando el carácter unilateral de las decisiones adoptadas “sin escuchar a la parte más directamente afectada”, Sánchez ha recordado respecto de las medidas que impone este decreto el “esfuerzo” que en una situación como la actual “tendrán que hacer de nuevo los propietarios de establecimientos, en pleno mes de agosto, donde hay problemas con el suministro de material o para encontrar quien ejecute esas obras”. Añade además a ello la “incertidumbre” de lo que puede durar este decreto o el cambio de criterio que estas medidas suponen cuando hace unos días se hablaba, como consecuencia del COVID, de airear los espacios cerrados. “Hay un profundo desasosiego en el sector turístico y comercial de la ciudad, con quien ya nos hemos reunido para valorar la situación a la que nos aboca este decreto”, ha explicado Sánchez preguntado hoy al respecto tras la Junta de Gobierno Local, lamentando que esa labor “no la esté realizando quien ha impulsado el mismo, de forma unilateral y sin escuchar antes a los sectores o administraciones implicadas.” Se ha referido también a las consecuencias que ese decreto pueden tener en el ámbito municipal, reconociendo en esto que “se está estudiando su contenido, analizando en qué medida puede afectar en el funcionamiento de la actividad municipal, de forma particular respecto del desarrollo de la Feria”. “Lo que ahora le preocupa al Ayuntamiento es el lamento continuo del comercio, asociaciones de comerciantes, hosteleros, de la asociación de hosteleros...y es que no se puede jugar con la economía familiar y con la economía comercial como está haciendo este gobierno”, ha expresado Sánchez. “Estamos ante un gobierno frívolo, que no tiene en cuenta que, cualquier medida que tomen y aprueben, conlleva un desgaste económico a empresas y pequeños autónomos, obviando lo que cuesta subir cada mañana la persiana y sin saber si quiera si al final del día será posible bajarla”. “Con una situación de encarecimiento de los productos, de la electricidad, creo que el gobierno debe remar a favor del comercio, los hosteleros y los empresarios y no jugar a sacar un decreto sin, al menos antes, escuchar a la parte más directamente afectada”, concluía Sánchez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

