Capital Actividades lúdicas y deportivas para menores de familias vulnerables viernes 05 de agosto de 2022 , 21:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, reconoce en esta escuela la oportunidad para los menores de disfrutar del verano y educar en valores como el compañerismo y la solidaridad Cincuenta menores, de entre 6 y 12 años, de familias vulnerables usuarias de los cuatro Centros de Servicios Sociales Comunitarios de Almería ( Casco Antiguo, Rambla Belén Amatisteros, Ciudad Jardín Levante y Nueva Andalucía ) disfrutan estos días de diferentes actividades lúdicas y deportivas dentro de la Escuela de Verano que ha organizado el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. “Una oportunidad para que estos niños disfruten del verano y de las posibilidades que esta época del año ofrece acompañados de monitores, desarrollando actividades principalmente deportivas, al aire libre, en la playa y en piscina”, ha explicado la concejala del área, Paola Laynez, que ha acompañado parte de una de estas jornadas que se desarrollarán entre el 1 y el 19 de agosto de forma principal en las instalaciones deportivas de EGO Sport Center. A través de la Escuela de Verano se pretende posibilitar el desarrollo de actividades grupales con compañeros de edades similares, favoreciendo la participación activa, el juego en equipo, la cooperación y las relaciones interpersonales entre los menores de diferentes barrios. “Nos sentimos muy satisfechos del trabajo realizado viendo la cara de felicidad que desprenden estos niños, disfrutando de estas actividades”; ha destacado Laynez, reconociendo en esta Escuela “una muestra más de la gran labor que realizan los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y su personal, conjuntamente ahora con los monitores de esta escuela”. Como los mismos pequeños han reconocido “no solo disfrutan de actividades y salidas habituales del verano, como ir a la piscina, a la playa...también estos días se convierten en una excelente oportunidad para que los pequeños sigan educándose en valores, como el compañerismo, la solidaridad...esto, junto con la ilusión que desprenden cada mañana, convierten ya de por sí esta escuela de verano en un éxito”, argumentaba Laynez. Una programación para estos días variada, divertida y adaptada a las distintas edades psicoevolutivas de los menores, acompañada cada mañana de un desayuno saludable que los niños comparten junto a sus monitores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

