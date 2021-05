Deportes Carlos Tejada: 308 medallas en 18 años de nadador paralímpico lunes 10 de mayo de 2021 , 09:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Mayoría de edad como nadador paralímpico a la espera de su vuelta a la competición El nadador almeriense Carlos Tejada cumple su mayoría de edad en la natación paralímpica con licencia federativa. 18 años en los que se ha tirado al agua colgándose medallas, una a una, hasta sumar 308, las que acumula en toda su, brillante sin duda, trayectoria deportiva. Los cumple con infinitas ganas por volver a competir, después de un año sin poder hacerlo. Tejada, como todos, tuvo que quedarse en blanco en 2020. Si primero fue por la situación sanitaria, después ha sido también obligado por una intervención de una hernia de la que aún no está del todo recuperado. Pese a ello, sigue trabajando, y este 2021 ha regresado a los entrenamientos y afina su puesta a punto con trabajo de fisioterapia: el objetivo, volver a la competición en verano. Más medallas le esperan. Desde que se lanzara a la piscina con 8 años de edad con la Asociación A Toda Vela, el binomio Tejada-éxito ha sido una constante. Ya entonces participaba en las competiciones que organizaba el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería así como en las de Special Olympics. En estas, precisamente, el nadador almeriense consiguió sus primeras medallas. La licencia federativa en natación paralímpica, concretamente de la Federación Española de Deportistas Discapacitados Intelectuales (FEDDI), en la que cumple ahora esta mayoría de edad, la obtuvo con 15 años. Para entonces, ya formaba parte del equipo de competición del Club Natación Almería, que fue su trampolín, nunca mejor dicho, hacia una meteórica carrera deportiva. Fue allí donde Carlos Tejada se erigió en deportista de alto rendimiento, estatus que ha mantenido durante toda su trayectoria gracias al trabajo realizado junto a sus entrenadores, primero Roberto Martínez y Lluc Albiol; luego Alfonso Palacios y más tarde Lázaro García, y a un envidiable afán de superación diario. Actualmente, compite con licencia de natación adaptada con el CD Depoadap Almería y de natación normalizada con el CN Bahía de Almería, un claro ejemplo de integración deportiva y social. Son 149 medallas absolutas en competiciones nacionales FEDDI, 52 en Campeonatos de Andalucía, 90 en abiertos de natación y 5 más en travesías a nado en aguas abiertas las que acumula. Otras 11 en competiciones internacionales. Bélgica, Polonia, Islandia, Italia o República Checa son escenarios en los que Tejada ha brillado. Especial fue sin duda 2010, con el oro en 1.500 libres y la plata en 400 libres en Loano. O 2012, con la plata en 400 libres y bronce en 200 estilos en Ceske. Y de nuevo Loano, en 2016, en su última participación en un Europeo, con cuatro bronces en las pruebas de relevos. Antes, otra plata en 200 espalda en Liberec. Pero si Tejada ha ganado medallas y batido récords (casi medio centenar de estos) en la piscina, fuera de ella ha conquistado a la sociedad. Solo así se entiende un palmarés que, de tan extraordinario que es, deja pequeño el conseguido en las competiciones. Tiene los escudos de oro de la Junta de Andalucía, Almería o Íllar, su pueblo; la Medalla de la Provincia de la Diputación de Almería, premios Andalucía Joven, FAAM de Oro, mejor deportista de la provincia o mejor deportista discapacitado, de organismos variados que han sabido reconocer su esfuerzo, su constancia, su humildad y, también, claro, sus resultados. Esos que le mantienen todavía como deportista de alto nivel por el Consejo Superior de Deportes y de alto rendimiento por la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía. Los mismos que le hicieron ser nominado para la Real Orden al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

