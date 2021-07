Sucesos Casi 500 incidencias en Almería en la primera fase de la ‘Operación Salida’ martes 06 de julio de 2021 , 09:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La mayoría de los avisos al Teléfono Único de Emergencias se debieron a asistencias sanitarias





El Teléfono Único de Emergencias ha gestionado un total de 499 emergencias en la provincia de Almería durante la primera fase de la ‘Operación Salida de Julio’, comprendida entre las 15.00 horas del viernes 2 de julio, hasta las 23:59 horas de ayer domingo, lo que supone el 8,18% de las 6.100 que se han coordinado en toda Andalucía, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



En este fin de semana, marcado por el elevado número de desplazamientos en las carreteras andaluzas con motivo del inicio de las vacaciones, la causa más habitual de avisos al 112 en la provincia almeriense han sido las asistencias sanitarias, con 229 emergencias registradas, seguidas por incidentes de seguridad ciudadana (103) e incidencias de tráfico (42). Por detrás se encuentran los relacionados con animales (37) y los accidentes de circulación (33). El resto se reparten entre incendios, rescates y las anomalías en servicios básicos.



En toda Andalucía, la jornada del sábado 3 de julio fue la de mayor actividad en las salas del 112 con hasta 2.530 emergencias gestionadas. La franja comprendida entre las 22 y las 23 horas fue la más activa, cuando se llegaron a gestionar hasta 174 emergencias.



La provincia de Almería ha sido una de las que ha tenido una ‘Operación Salida de julio’ más tranquila, junto a Huelva (423), Córdoba (412) y Jaén (362). En el otro extremo, con más actividad, se sitúan Sevilla con 1.436 emergencias gestionadas, seguida muy de cerca por Málaga (1.404), Cádiz (831) y Granada (733).



En las capitales de provincia, Emergencias 112 ha coordinado 674 avisos en Sevilla, 488 en Málaga, 201 en Granada, 194 en Córdoba, 107 en Almería, 95 en Huelva, 78 en Cádiz y 71 en la capital de Jaén.



Servicio gratuito, disponible las 24 horas y multilingüe

El 112 es un teléfono público y multilingüe que atiende cualquier situación de emergencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. El Teléfono Único de Emergencias ofrece atención a sus usuarios en inglés, francés, alemán, árabe, además de en español, y está disponible las 24 horas del día los 365 días del año.



Cabe recordar que la llamada al 112 también puede recibirse a través del sistema eCall (Emergency-Call). Se trata de una herramienta que lleva el propio vehículo y que realiza la llamada al Teléfono Único de Emergencias de forma automática, inmediata y gratuita cuando se produce un accidente de tráfico grave. El sistema eCall también puede activarse de forma manual accionando un botón. Todos los turismos y furgonetas de nueva homologación están obligados a llevarlo desde el 31 de marzo de 2018.



Con una simple llamada a un teléfono gratuito y fácil de recordar el ciudadano recibe toda la ayuda que necesita ante cualquier situación de urgencia y emergencia. El 112 cuenta con más de 140 operativos Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

