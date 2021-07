Deportes El CBM Cantera Sur Bahía de Almería ya está inscrito en la Primera División Nacional martes 06 de julio de 2021 , 10:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia También lo han hecho el filial, que jugará en la Segunda Nacional, y el juvenil de la División de Honor, llamado Carboneras Bahía de Almería Cantera Sur





Comenzado el mes de julio, el Club Balonmano Cantera Sur El Ejido avanza en su nuevo y ambicioso proyecto, como es el de competir la próxima temporada en la Primera División Nacional después de hacerse con la plaza de BM Maravillas Benalmádena y, una vez más, la entidad azulina estará acompañada por el CBM Bahía de Almería.



Porque se ha renovado el acuerdo de colaboración firmado entre los clubes ejidense y capitalino en agosto de 2020, de manera que el combinado continuará actuando bajo el nombre de CBM Cantera Sur Bahía de Almería, materializándose en los pasados días su inscripción en la categoría de bronce de la Real Federación Española de Balonmano (RFEF).



No es la única novedad que deparará la campaña 2021/22, puesto que también se ha matriculado ya el filial que participará en la Segunda División Nacional, liga en la que habían militado los canterano-sureños desde que ascendieron a ella en 2018 y, en la cual, lideraron su grupo alcanzando los cuartos de final de la segunda fase en el reciente curso 2020/21.



Además, contará con representación en la División de Honor Juvenil Masculina (la más alta de dicha edad), a través del equipo Carboneras CBM Bahía de Almería Cantera Sur, destacando que en este 2021 se proclamado subcampeón de Andalucía y segundo en su sector dentro del Campeonato de España Juvenil Masculino, quedándose a solo un triunfo de clasificarse para la fase final.



A lo largo de las semanas venideras, Cantera Sur Bahía de Almería realizará los trámites pertinentes de cara a las inscripciones de los distintos conjuntos de base a nivel provincial, marcándose el objetivo de registrar dos planteles (uno masculino y uno femenino), por cada categoría, siendo las de cadetes, infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines.

