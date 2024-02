Almería Ampliar Casi 750 funcionarios más de la Junta en Almería en cinco años Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 05 de febrero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según datos recabados por Noticias de Almería, el número de funcionarios de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería se ha incrementado en 748 en los últimos cinco años, teniendo en cuenta el saldo neto entre los jubilados y los recién incorporados. Entre 2019 y 2023, según la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, dependiente de esta Consejería, se jubilaron 223 funcionarios, mientras que se incorporaron 971 nuevos. El año con más jubilaciones fue 2022 con 53, y el de más incorporaciones fue 2021 con 297. Desglosando por áreas, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul lidera con 24 jubilaciones y 96 incorporaciones, seguida de Desarrollo Educativo con 18 jubilaciones y 132 altas. En Inclusión Social, se registraron 17 jubilaciones y 101 altas. En la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera se jubilaron 12 y se incorporaron 38, mientras que en la Agencia Digital de Andalucía hubo 2 bajas y 13 altas. En la Administración Tributaria se produjeron 4 jubilaciones y 37 altas, y en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 17 jubilaciones y 74 altas. En la Consejería de Economía, 17 bajas y 54 altas, en la de Empleo fueron 17 y 75, en la de Fomento 10 y 69, y en Innovación Agraria y Pesquera 4 y 8 respectivamente. El Instituto Andaluz de la Juventud tuvo dos jubilaciones, la Consjería de Justicia reportó 11 bajas y 37 altas, la Presidencia 3 y 21, Salud 23 y 63, SAE 13 y 55, y Turismo 11 y 34. Estos datos reflejan una dinámica de cambios en el personal de la Junta de Andalucía en Almería, con un saldo positivo de 748 funcionarios en los últimos cinco años. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

