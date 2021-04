Sucesos Ampliar Casi el 7% de las llamadas al 112-Andalucía en Semana Santa fueron de Almería lunes 05 de abril de 2021 , 11:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un total de 1.356 incidencias en Almería durante la Semana Santa, entre las 15.00 horas del viernes 26 de marzo, Viernes de Dolores, hasta las 00.00 horas del 5 de abril, Lunes de Pascua, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. Este periodo de tiempo no se puede comparar con los datos del año pasado, ya que la población se encontraba entonces confinada tras el primer decreto del estado de alarma por la pandemia de la Covid 19.



La mayor parte de los avisos coordinados en la provincia almeriense se ha debido a asistencias sanitarias (643) y a casos relacionados con seguridad ciudadana (311). A continuación, se sitúan las incidencias de tráfico (94), los accidentes de circulación (78) y los incendios (66). El resto se ha repartido entre solicitudes de rescate y asistencia a animales (59), anomalías en servicios básicos (18), requerimientos de servicios sociales (14) y rescates y salvamentos de personas (10), entre otros.



La franja horaria con mayor actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 19.00 y las 22.00 horas, cuando se llegaron a gestionar 190 emergencias en una hora. Las dos jornadas con más incidencias han sido el Sábado de Pasión, 27 de marzo, y el Sábado Santo, 3 de abril.



En el conjunto de Andalucía, el 112 ha coordinado un total de 19.659 incidentes durante la Semana Santa, de las que el 6,8 por ciento se han gestionado en la provincia almeriense. Este dato supone que Almería es la quinta provincia andaluza en cuanto a número de requerimientos atendidos, por delante de Córdoba con 1.416, Jaén con 1.288 y Huelva con 1.133. El mayor número de emergencias se ha gestionado en Sevilla con 6.066 y Málaga (3.603), Granada (2.418) y las 2.379 de Cádiz.



En cuanto al recuento por capitales, la de Almería ha sido la sexta con 325 avisos, tras Sevilla con 3.165, Málaga (1.322), Córdoba (744), Granada (681) y Huelva (357). Con menor balance han cerrado Cádiz (197) y Jaén (257).



El 112 es el teléfono único de emergencias europeo que presta un servicio gratuito y multilingüe las 24 horas del día los 365 días del año. Así, además de en castellano, atiende las llamadas de los ciudadanos en inglés, francés, alemán y árabe. Como centro coordinador de los distintos servicios operativos, el 112 es el número de referencia para la gestión de emergencias en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.