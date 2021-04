Economía La presidenta del Parlamento agradece a Briseis la donación masiva de geles hidroalcohólicos lunes 05 de abril de 2021 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Bosquet ha visitado sus instalaciones en Almería La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha visitado hoy el municipio de Benahadux para conocer las instalaciones de la empresa Briseis, que durante la pandemia ha hecho una masiva donación de gel hidroalcohólico y otros materiales de higiene a diferentes instituciones como hospitales y fuerzas y cuerpos de seguridad. "Cuando hace más de un año nos encontramos de pronto con esta situación tan terrible de la Covid-19, desde Briseis tuvieron un acto sumamente altruista y se pusieron manos a la obra para donar miles de litros de gel hidroalcohólico en unos momentos en los que no había mascarillas, geles ni otros recursos", ha afirmado Bosquet, que ha trasladado a los gerentes y la plantilla su agradecimiento por esas donaciones. La presidenta del Parlamento ha destacado la fortaleza de Briseis tras más de 70 años de historia, "una empresa puntera y señera en la provincia de Almería, de ámbito familiar y 100% nacional, que suministra conocidos productos de higiene y perfumería a España y al extranjero. Son un ejemplo de innovación y de apuesta por nuestra tierra con la creación de empleo en la provincia". Bosquet también ha visitado el Ayuntamiento de Benahadux con el equipo de gobierno de la localidad y ha mantenido una reunión con su alcaldesa, Noelia José Damián, para conocer de primera mano las necesidades del municipio. "El objetivo es seguir fomentando las relaciones institucionales, una cooperación que debe primar para que haya una democracia sana", ha señalado Bosquet. La presidenta del Parlamento ha recogido las peticiones de la alcaldesa para "ponerme a su disposición en beneficio de los ciudadanos de Benahadux y su comarca y poder trasladarlas al gobierno de la Junta o a los distintos grupos políticos", y ha destacado "la puesta en valor y la apuesta firme que está haciendo el gobierno de la Junta en el yacimiento arqueológico El Chuche". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

