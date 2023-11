Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Casi medio centenar de niños por la inclusión en la XI Micropasarela

viernes 10 de noviembre de 2023 , 21:05h

El desfile de moda infantil ha contado con el apoyo de la Diputación, Ayuntamiento de Almería, Navarro Pasarela, Asalsido y ONCE y se ha realizado con éxito en la calle Navarro Rodrigo

Un total de 40 niños de Asalsido y ONCE Almería han participado en la XI Micropasarela, celebrada esta tarde con el apoyo de Diputación y Ayuntamiento de Almería. Se trata de un desfile de moda infantil, que ha tenido como presentadores a los jóvenes Laura Nolasco, de Asalsido, y Santiago Montero, afiliado de ONCE. El objetivo de esta actividad es dar visibilidad, sensibilizar y promover la participación activa de este colectivo en actividades comunitarias en condiciones de igualdad plena y efectiva.

El acto, celebrado en la calle Navarro Rodrigo, han estado las diputadas provinciales, Ana Lourdes Ramírez y Mati Díaz; la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; la responsable de Navarro Pasarela, Rosalía Navarro; la presidenta de Asalsido, Isabel Parras; la directora de la ONCE en Andalucía Oriental, Carmen Aguilera; y la directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia. Ha estado organizado por Navarro Pasarela, y ha colaborado también Asalsido y la ONCE.

Ramírez ha destacado que “estamos en la décima edición donde los niños de Asalsido y la ONCE están disfrutando mucho de esta Micropasarela que, a la vez de ser inclusiva, también es una jornada de convivencia para los pequeños. Para la Diputación es un orgullo ver como se lo están pasando en grande y se introducen en este mundo de la moda. Desde la Institución siempre vamos a estar apoyando a todos los niños que lo necesiten y a la inclusión”.

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Almería ha afirmado que “lo más importante es la felicidad que transmiten los más de 50 niños y niñas con diferentes capacidades que participan en la Micropasarela. La inclusión es tarea de todos y por eso desde el Ayuntamiento participamos de manera proactiva”. Además, agrega Laynez, “la Micropasarela contribuye a dinamizar el centro de la ciudad, pues después del desfile el público continuará paseando y comprando en los establecimientos del Centro Comercial Abierto de Almería”.

A su vez, Navarro ha señalado que están muy contentos del evento, en el que están participando niños y niñas de hasta 16 años de edad. “La mayoría de ellos son asociados o afiliados de Asalsido y la ONCE. Todos tenemos que estar en esto”, ha añadido. Además, en esta pasarela hay diferentes firmas como Grumetes, La Ciénaga y 50 sombras de color.

La directora de la ONCE en Andalucía Oriental, que se ha desplazado expresamente a Almería para presenciar el desfile, ha indicado que “estamos encantados de aportar nuestro granito de arena para que Almería sea referente de la moda inclusiva. Es una gran oportunidad para los más pequeños de sentirse protagonistas de la moda. Gracias a Diputación, Ayuntamiento, Navarro Pasarela y Asalsido de poder ir de la mano y dar un mensaje a la sociedad de que queremos ser iguales que todos”.

Por último, la presidenta de Asalsido ha indicado que participan unos once chicos de la Asociación. Nuestra obligación es dar la calidad que podamos desde el momento en el que nacen y apoyar a sus familias hasta el final de sus días. Es un día muy importante porque es una forma de normalizar e incluir a niños con síndrome de Down y a personas con discapacidad”.