Capital Ya podemos disfrutar de los Jardines Mediterráneos de la Hoya viernes 10 de noviembre de 2023 , 21:02h La alcaldesa inaugura los Jardines del Mediterráneo de La Hoya, un espacio "único en el mundo" recuperado para el disfrute de la ciudad. María del Mar Vázquez destaca la espectacularidad de este enclave como parte del conjunto histórico y monumental que engloba esta zona, puesto en valor desde el punto de vista patrimonial, cultural y ambiental y turístico Los Jardines Mediterráneos de La Hoya se convierten a partir de hoy en un referente más para los almerienses y visitantes de esta ciudad. Un enclave patrimonial y medioambiental único, de un valor excepcional, que mañana sábado abrirá sus puertas al público, finalizada la restauración integral llevada a cabo en esta zona. Un espacio de más de 42.000 m² de superficie, en pleno en pleno centro histórico, abrazado por la impresionante Muralla de Jayrán y los cerros de la Alcazaba y San Cristóbal, que ha sido inaugurado esta tarde por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en un sencillo acto amenizado por la Ensemble de Metales de la OCAL. El resultado de esta intervención, diseñada por los arquitectos Vicente Manuel Morales Garoffolo y Juan Antonio Sánchez Muñoz, responsables del estudio ‘Kauh Arquitectura y Paisajismo, S.L.’, y con una inversión de 2,5 millones de euros, es hoy un espacio “único y singular”, reconocía la alcaldesa, destacando el resultado de una actuación centrada “en la sostenibilidad, la integración, la accesibilidad y la puesta en valor del patrimonio cultural y ambiental de La Hoya”. Recurso patrimonial y urbano Situada entre La Alcazaba y San Cristóbal y como parte de un conjunto histórico y monumental único en Andalucía y España, los Jardines Mediterráneos de La Hoya “serán a partir de hoy una seña de identidad urbana de esta ciudad además de un recurso patrimonial y urbano de primerísimo nivel”, ha felicitado Vázquez tras descubrir la placa que recuerda esta inauguración, de la que han participado, miembros de la corporación municipal, autoridades, además de los redactores del proyecto y responsables y representantes de las empresas en UTE Jarquil-Copsa, encargadas de la ejecución de este proyecto. La alcaldesa ha querido poner en valor esta actuación “como parte del proyecto global de reactivación del centro histórico de Almería que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Andalucía, para convertir el eje Plaza Vieja, San Cristóbal, La Hoya, La Alcazaba y Mesón Gitano en un recorrido de historia y de futuro para Almería”. Un objetivo que a nivel municipal se concreta, a través de este proyecto, “modificando la trama urbana para incorporar de manera armónica el barranco de la Hoya, potenciando nuestras señas de identidad patrimonial y orientando el paisaje hacia una biodiversidad puramente almeriense y mediterránea. De ese modo, vamos a conseguir algo que nunca nadie ha podido hacer hasta ahora: transformar una zona llena de debilidades en un marco de fortaleza urbana, turística, cultural y social”, ha explicado Vázquez. Desde este día, este Jardín Mediterráneo queda “a disposición” de todos los almerienses “para pasear, contemplar, descansar, jugar, aprender y disfrutar de actividades pedagógicas, de ocio y culturales”, ha invitado la alcaldesa, felicitando a la empresa 'Kauh Arquitectura y Paisajismo, S.L.', “por diseñar un espacio tan espectacular orientado al disfrute y el entendimiento de la gente”, y por su trabajo a la UTE JARQUIL-COPSA “porque han ayudado a convertir un solar cargado de historia, en algo que seguro va a formar parte de la memoria sentimental de los almerienses del futuro”. Espacio de oportunidades “Estamos trabajando, siempre desde el respeto al valor patrimonial y arqueológico de esta zona, para que además de conservar el testimonio del paso de todas las civilizaciones que han habitado, gobernado y cultivado el corazón histórico de nuestra ciudad durante siglos, hayamos conseguido generar un espacio generador de oportunidades de empleo, de emprendimiento, de turismo y de cultura”, ha abogado Vázquez, reconociendo en este objetivo la labor de aquellos que le han precedido en la ejecución de otros proyectos en esta parte de la ciudad. Finalmente, ha destacado también la alcaldesa el carácter “ambiental y paisajístico” de esta intervención, con la aportación de 21.048 unidades de plantas, de diferentes variedades, más de 120 árboles, la recuperación de elementos singulares y de interés como albercas, paratas, caminos, taludes, zonas de estancia y miradores y la dotación de una iluminación “sostenible, adecuada y adaptada al entorno”. El horario de visitas en invierno será de 8.30 a 20.30 horas. Los arquitectos responsables del proyecto, Juan Antonio Sánchez y Vincent Morales, que ahora además han recibido el encargo de la redacción del proyecto para la regeneración de la antesala urbana de La Alcazaba y La Hoya, se han congratulado del resultado de la actuación, una obra que desde su punto de vista realza un lugar “único en el mundo”. Entienden los responsables del estudio de arquitectura y paisajismo que “el proyecto estaba aquí”, como siempre ha reiterado y que hoy “podemos disfrutar convertido en un lugar para toda la ciudad”. Con un respeto máximo a este entorno patrimonial y a un paisaje histórico que es único, abrazado por La Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal, ambos arquitectos han venido a reconocer en esta actuación la “necesaria” incorporación que se ha realizado de una capa contemporánea “a las capas de historia que se encuentran en este espacio” que, mil años después, “ha sido objeto de la primera intervención pública”, han recordado. La actuación se enmarca como parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Almería Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrolo Regional (FEDER), en el marco del programa operativo pluriregional de España 2014-2020. JARDINES MEDITERRÁNEOS DE LA HOYA Promotor: Ayuntamiento de Almería. Área de Urbanismo y Vivienda Técnicos Redactores: KAUH ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SL Juan Antonio Sánchez Muñoz, arquitecto y paisajista Vincent Morales Garoffolo, arquitecto Ganadores del Concurso de Ideas, 2010 Superficie de actuación: 42.600,00 m² Inversión: 2.671.648,55 euros. Horario de invierno: de 8.30 a 20.30 horas. Claves del proyecto ◦ Rehabilitar el espacio con una intervención global basada en el valor patrimonial y paisajístico del ámbito, de modo que esta facilite el deleite, comprensión, contemplación, apreciación y estudio del lugar en su conjunto. ◦ Intervenir paisajísticamente atendiendo y subrayando el carácter singular del paisaje de Almería, en particular su mediterraneidad, y dentro de este, el semiárido. ◦ Generar un espacio que posibilite el uso por la ciudadanía, y lograr que el ciudadano lo llegue a sentir como un espacio patrimonial propio y colectivo de Almería. Relación de lugares destacados por el proyecto: ◦ Laderas (Ladera de La Alcazaba y San Cristóbal) ◦ Balcón de La Hoya ◦ Valle y talud de La Hoya ◦ Paratas (Paseo de las Paratas, Paratas Altas y Paratas Bajas) ◦ Paseo de Las Gacelas Espacios singulares y elementos de interés: Alberca alta, Alberca baja, Explanada, Caminos de bajada, Puerta de la muralla, Cantera, Era, Pozo del cortijo, Restos del cortijo, Rampas de bajada. Paratas Altas: Parata +40 (alberca alta), Parata +37 (azofaifo), Parata +35.5 (cítricos y membrillos), Parata +33 (gran partidor), Paseo de las paratas +31.5. Paratas bajas: Parata +30.5 (granados), Parata +30 (de paso), Parata +29 (alberquilla), Parata +28 (higueras), Parata +27 (alberca baja), Parata +26 (escena). Parterre de higueras, Parterre de granados, Grupo de almendros, Grupo de azofaifos, Jardín de cítricos, Jardín del canal, Paseo de los membrillos, Moreras aisladas, Falsos pimenteros del cortijo, Palmeras datileras del cortijo, Parra del cortijo, Palmera de la muralla. Red de agua: Alberca alta y su rebosadero, Partidores con caídas y pilas, Cascadita, Gran partidor, Bajadas en rampas y escaleras, Alberquilla, Pequeño acueducto, Finales de los ramales y caídas a la alberca baja. Datos plantación Zona de plantación: 13.383,89 M² (Sin incluir laderas) Zona restauración laderas: 12.991,50 M² Total unidades de planta: 21.048 (Incluidos herbáceas, arbustos y árboles) Árboles: 122 ejemplares Características y variedad de especies vegetales: Las especies son de bajas necesidades hídricas, con resistencia a la sequía, características del clima termomediterráneo semiárido, con predominancia de cantidad de especies autóctonas. Variedad total tipo de especies: 101 Pavimentos y materiales Pavimentos de terrizo estabilizado con cal: 8.840,59 M² Pavimento de pequeño adoquín irregular de piedra caliza: 1.214,49 M² Bordillos, escalones, rampas, elementos de red de riego y otros elementos constructivos de piedra caliza. Muros de manpostería de piedra (igual a existentes) Piedras con drenajes, contenciones, superficies de jardinería y señalización Red de riego Red principal. Alberca Alta (132 m³) y Alberca Baja (26 m³), red de canales (389 metros lineales), elementos singulares (partidores, pilas, alberquillas, gárgolas...) Red secundaria: Red de riego por goteo. Dotación y luminarias Balizas bajas – Red de alumbrado. 2200 K LED bajo consumo: 235 unidades

Luminarias empotradas en barandillas: 134 unidades

Bancos con iluminación: 59 unidades

Papeleras. 22 unidades

Panel informativo

Señalización de lugares, elementos y especies vegetales de interés

Zona acotada para uso y mantenimiento de jardinería Otros datos de interés sobre la ejecución del proyecto: 7.144 m3 de relleno de tierras con medios mecánicos

1.956 m3 de relleno de tierras con medios manuales

1.880 m3 de muro de mampostería ejecutados

9.034 m2 de pavimento terrizo Stabex

1.432 m2 de adoquín portugués

9.034 m2 de firme de zahorra

6.840 m2 de hidrosiembra

