Capital Casi un millón para remodelar la Plaza de la Administración Vieja y su entorno lunes 19 de abril de 2021 , 20:12h Escucha la noticia La ejecución de este proyecto será una realidad a lo largo del próximo año, simultaneando esta actuación con la reforma interior de la Casa Consistorial El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy las obras de remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y su entorno a la empresa 'Hormigones Asfálticos Andaluces S.A.' Los trabajos se han adjudicado por importe de 936.609,96 euros y un plazo de ejecución ocho meses. Ha sido este uno de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada este lunes de forma telemática, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, con un total treinta y tres puntos incluidos en el Orden del Día. La portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha recordado que este proyecto adelanta las actuaciones municipales planteadas sobre la Plaza Vieja y la Casa Consistorial, posponiendo la ejecución de la urbanización de la Plaza Vieja, pendiente de una resolución judicial tras un recurso, entre otros, del Psoe, y actuando en su lugar en el ámbito de la Plaza de la Administración Vieja, Calle Juez y Calle Mariana. Además de la Plaza de la Administración Vieja, y como ha subrayado la portavoz municipal, "en el marco del proyecto adquiere especial relevancia la actuación que se plantea para la calle Mariana, como prolongación natural de la calle Tiendas, que quedará a un solo nivel y restringida al tráfico solo para residentes". Del mismo modo, ha recordado la solución "unitaria" del espacio urbano objeto de actuación, con una superficie total de más de 2.700 m2, incluyendo la mejora en la conexión entre Plaza Vieja y Plaza de la Administración Vieja y de estas con la calle Juez y la calle Pósito, con el diseño de dos escalinatas y una fuente. Además del tratamiento superficial, el proyecto de ejecución incluye obras de infraestructura básica, dotando a la zona de una nueva red de abastecimiento, habiéndose proyectado una nueva red de saneamiento para la recogida de las aguas, conectada a la red general municipal o nuevo alumbrado público, "una actuación con carácter integral con la que se pretende realzar el protagonismo peatonal en esta zona", ha resumido Vázquez. En relación a estas obras se han adjudicado también los servicios de coordinación de seguridad y salud de estas obras, por importe de 4.107,16 euros, en su caso al estudio de ingeniería 'Fomintax'. Propuestas acuerdo Urbanismo Además, a propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras, se han aprobado en Junta de Gobierno varios puntos, entre ellos la propuesta del cambio de la actividad de "venta de prensa" a "venta de flores" del quiosco situado en la calle Eguilior, el más próximo a la puerta del Instituto Celia Viñas. También se ha aprobado inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle para definir el viario de nueva apertura en las manzanas M4 y M5 de la Unidad de Ejecución UE-2A, en Puche Centro, promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Este estudio de detalle sigue a la aprobación en Pleno de la Modificación Puntual Nº 29 del PGOU, en el ámbito de El Puche, de ordenación de varias manzanas haciendo este espacio más permeable. De conformidad con lo previsto en esta modificación, el objeto de este estudio de detalle es el de definir la sección y trazado de los viales que atraviesan estas manzanas, ya definidas en esa modificación.

