Capital El Ayuntamiento licita la mejora en la ventilación del Mercado de Los Ángeles lunes 19 de abril de 2021 , 20:08h





Entre los treinta y tres puntos del Orden del Día de la Junta de Gobierno Local se ha incluido hoy la licitación de las obras de ventilación del Mercado de los Ángeles que, con un presupuesto de 74.511,28 euros, supondrá una mejora más en las condiciones del mercado de abastos del barrio de Los Ángeles. Luz verde a una actuación con la que el Ayuntamiento “vendrá a dar respuesta a las peticiones que, en este sentido, se vienen demandando por parte de comerciantes y usuarios”, ha explicado la concejala de Presidencia y portavoz municipal, María del Mar Vázquez en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno celebrada hoy.



El sistema de ventilación proyectado, adecuado a la actividad y el tipo de construcción, con una superficie actualmente de 1.782 metros cuadrados, permitirá evacuar el calor generado en el interior de la edificación y renovar el aire viciado del interior.



Esta inversión se suma a las mejoras ya realizadas en este mercado, en la pasada corporación, consistentes en la sustitución de todo el pavimento por otro antideslizante, la mejora de las puertas de acceso, de los aseos y también de la zona de las cámaras frigoríficas.





CIS Los Almendros

En otra dependencia municipal, en este caso el CIS de Los Almendros, el Ayuntamiento de Almería proyecta una mejora en sus instalaciones de climatización y ventilación. En este sentido, hemos adjudicado también el contrato menor de servicios de redacción del proyecto de ampliación, reforma y legalización del sistema de climatización en el CIS Los Almendros, a la empresa 'Grusamar Ingeniería y Consulting', por importe de 4.717,19 euros.



Con este contrato se pretende que se definan las obras necesarias para la ampliación de la superficie climatizada de este edificio, que se encuentra ubicado en la calle Sierra de Taberna esquina calle La Guitarra, aprovechando las unidades exteriores actualmente instaladas, el estudio de la ventilación necesaria para garantizar el confort ambiental, así como el cumplimiento de la normativa vigente en las distintas dependencias, las posibles modificaciones de la instalación eléctrica necesarias, así como la valoración de su coste real de instalación y la legalización y puesta en servicio de todas las actuaciones a realizar de acuerdo a la normativa vigente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

