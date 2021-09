Castellón califica de “autobombo” la subida del salario mínimo

Denuncia que Pedro Sánchez se ha olvidado de los 64.320 desempleados que ha registrado en agosto la provincia





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón ha calificado hoy como “autobombo” la subida del Salario Mínimo Interprofesional anunciada por Pedro Sánchez y le ha advertido que “subir los costes a las empresas no es bueno” en unos momentos especialmente complicados en los que nuestra economía necesita ganar en competitividad y las pymes, autónomos y las familias están sufriendo las consecuencias de la brutal subida de la luz y de la cesta de la compra.



Para Castellón tomar esta decisión sin consensuar es una “equivocación más” del Gobierno socialista que lo que tendría que hacer es poner en marcha medidas para crear empleo y atajar la subida de la luz. En este sentido señala que la prioridad del Partido Popular son los 64.320 desempleados que hay en Almería y que demuestran que aún hay que trabajar mucho para lograr la recuperación económica en nuestra provincia.



“Pedro Sánchez se ha olvidado de los desempleados almerienses y del resto del país. Debería defender a todos los trabajadores, los que tienen empleo y los que no, y velar para que las empresas no pierdan competitividad porque si sigue ocurriendo terminarán destruyendo empleo y nos alejaremos de la recuperación económica que tanto anhelamos”, afirma.



El diputado del PP asegura además que esta subida del SMI va a suponer un encarecimiento del empleo así como una subida de los costes sociales a las empresas, lo que tendrá como consecuencia que disminuya también la contratación de jóvenes y mujeres.



Castellón insta al Presidente del Gobierno a fijarse en las comunidades donde gobierna el Partido Popular centradas en la recuperación económica y en mejorar el empleo. En este sentido recuerda que Andalucía ha crecido en el último trimestre por encima de la media y con las políticas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno está liderando la recuperación económica y del empleo en España.



Por último, exige Pedro Sánchez que tome medidas para rebajar el precio de la luz y baje los impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos que se encuentran ahogados como consecuencia de su la política de brazos caídos.