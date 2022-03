Castellón le dice a Calviño que el plan de choque del Gobierno será ineficaz

El portavoz de Economía del GPP, el almeriense Miguel Ángel Castellón, exige a la vicepresidenta Calviño que “amplíe y mejore” el plan de choque aprobado por su Ejecutivo, porque no resuelve los problemas estructurales de España. “Es un parche”, asegura

Critica que dicho plan no contiene rebajas de impuestos y no sirve “para contener la recesión que asoma a la vuelta de la esquina”

También acusa al Gobierno de falta de diálogo por no consensuar esas medidas. “El Ejecutivo ocultó este plan hasta su publicación en el BOE”, denuncia

Le reprocha que no intervenga el gasto público superfluo, “que es lo más fácil de intervenir”. “No se entiende que el Gobierno sea el único actor económico que no se ajusta el cinturón, mientras las familias han perdido 16.000 millones de poder adquisitivo”, explica

Recuerda que antes de la guerra, “que Sánchez usa para explicar la inflación”, la economía española encadenaba diez meses de subidas del IPC. “Marcamos el nivel más alto en los últimos 30 años y no hicieron nada, desoyeron todas las señales de alarma”, espeta a Calviño

Advierte de que “la factura por la inacción del Gobierno ya la pagan las familias y las empresas, pero es tan grande que la vamos a pagar todos”

También le pide explicaciones por el coste que su inacción va a suponer para los pensionistas y le exige que aclare “si va a bajar las pensiones”

Señala que su política económica sí tiene que ver con el aumento del diferencial de subida de precios con Europa: “Si la guerra de Putin es la culpable, ¿por qué tenemos el doble de inflación que Francia? ¿Es que la guerra no llega a Francia?”

Destaca que Calviño colecciona un sinfín de fallos en sus predicciones: “Dijo que el COVID iba a tener poca incidencia y todavía no nos hemos recuperado; y dijo que la inflación era pasajera y ya roza el 10%”

Subraya que Funcas también ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento del Gobierno en un -1,4% y critica la negativa del Ejecutivo a rectificar el cuadro macroeconómico cuando ya estaba superado por los acontecimientos. “Quedó obsoleto el mismo día que aprobaron los PGE”, recalca

Explica que “la principal debilidad de la economía española es el daño del tejido productivo, con una caída de la productividad en los ocho últimos trimestres y un aumento de los costes laborales en siete de los últimos ocho”

También critica “el estrepitoso fracaso” en las ayudas directas a las empresas y pide a Calviño que no presuma de ayudarlas porque la ejecución del fondo de 10.000 millones de la SEPI no llega al 21%, y la del fondo de 1.000 millones de COFIDES no alcanza el 15%

“En el presente, las familias están sufriendo un encarecimiento de la cesta de la compra, pero en el futuro inmediato van a soportar un alza de los intereses en las hipotecas que hará que las familias paguen la inacción del Gobierno durante mucho tiempo”, concluye