Castellón pide a Sánchez “que se vaya” por no solucionar el precio de la luz

domingo 05 de septiembre de 2021 , 10:53h

El diputado pide que los ciudadanos paguen solo por los costes eléctricos asociados a la generación de energía







El final del verano se va a hacer muy difícil para los almerienses que este mes van a recibir en sus domicilios la factura de la luz tras las “escandalosas” subidas que se han producido en julio y agosto, batiendo récords históricos que para desgracia de todos ya se han superado en septiembre y disparando la inflación al punto más alto en una década, un 3,3%.



Según el diputado nacional del PP almeriense, Miguel Ángel Castellón, estamos ante una situación que a Pedro Sánchez se le ha ido de las manos por su “irresponsabilidad”, y por ello el PP ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley para rebajar la factura un 20% y que los ciudadanos paguen solo por los costes eléctricos asociados a la generación de la energía, ya que actualmente el 45,3% del tarifazo eléctrico son impuestos.



Castellón acusa al Gobierno de Sánchez de mentir con su “escudo social” porque los más perjudicados son los que menos tienen, y le recuerda que prometieron bajar el precio de la luz y está más cara que nunca, por ello le anima a seguir las propuestas del PP entre las que también se encuentran usar los 2.300 millones de ingresos por derechos de CO2 para ayudar a pagar la factura a los más vulnerables y reducir los impuestos escondidos y los impuestos a la generación, no únicamente el IVA que solo se ha disminuido temporalmente.



El diputado popular tacha de inmoral que el Ejecutivo esté más preocupado en recaudar que en rebajar la factura de la luz. “Si un autónomo pagaba hace un año 300 euros hoy paga el doble, 600 euros. El coste energético empieza a tener ya consecuencias graves para la economía y para las familias mientras el Gobierno sigue cruzado de brazos sin querer actuar”, denuncia.



Miguel Ángel Castellón insta a Sánchez a dejar de echar la culpa a Europa porque el único culpable de que se esté extendiendo la pobreza energética a toda la población es su Gobierno que ha arrojado la toalla dejando tirados a los más vulnerables.



Por otra parte, el diputado almeriense señala que esta escalada sin fin del precio de la luz ha provocado ya que el coste de la vida se haya incrementado a cifras de hace una década y exige a Pedro Sánchez que “si no es capaz de solucionarlo se vaya y deje paso a los que saben hacerlo convocando elecciones”.