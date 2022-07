El PSOE pide soluciones para Las Salinas pero ni apareció por la Junta Rectora de Cabo de Gata

viernes 08 de julio de 2022 , 16:22h

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha instado el presidente andaluz a actuar “hoy mismo” y “con medios propios” de la Junta para solucionar el problema de desecación de Las Salinas de Cabo de Gata, que están severamente dañadas “por culpa de la irresponsabilidad del Gobierno andaluz”, ha señalado. Es necesario, ha dicho, “que se adopten en Consejo de Gobierno o donde sea preciso los acuerdos a tal fin, porque lo primero es proteger, defender y reparar el hábitat dañado y, después, repercutir en la empresa lo que se considere”, ha defendido esta mañana en Las Salinas el diputado andaluz socialista.

Acompañado de la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde Tamayo, ha realizado una visita a la zona afectada del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y ha adelantado que tan pronto como eche a andar la próxima legislatura andaluza, el PSOE va a registrar en el parlamento una iniciativa para exigir a la Junta de Andalucía que actúe “ante este desastre medioambiental con todos los recursos a su alcance”. “Eso es lo más importante a día de hoy, actuar, no mirar para otro lado, son el gobierno, la autoridad medioambiental y ante un desastre como este no pueden estarse de brazos cruzados o tirarse varios meses sin hacer nada”, ha sostenido Sánchez Teruel y considera que si la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera actuado en mayo, cuando se tuvo conocimiento del mal estado del canal que abastece de agua de mar a Las Salinas, “hoy aquí no habría ningún problema medioambiental”.

“La Junta de Andalucía no es la culpable de que llueva y se obstruya la galería de alimentación de Las Salinas del Cabo de Gata, pero sí es la culpable de no actuar ella misma al conocer que no funcionaba sabiendo que la falta de agua terminaría por dañar un espacio protegido de gran valor medioambiental, una zona de especial protección para las aves, como hábitat de aves acuáticas”, ha argumentado y ha puesto como ejemplo que lo sucedido en Las Salinas es “como si ante un incendio la Junta de Andalucía se limita a mirar al monte, ver que hay fuego y preguntarle a la empresa que lo gestiona qué va a hacer”.

Para Sánchez Teruel, la Junta de Andalucía “debía y debe actuar para garantizar el agua que necesita el espacio y, después, repercutir a quien corresponda lo gastado en evitar el desastre medioambiental, salvaguardando siempre los intereses y valores medioambientales de este espacio”.

La “sangre fría” de Carmen Crespo

De otro lado, el parlamentario andaluz por el PSOE de Almería ha reprochado a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que haya tenido “la sangre fría” de celebrar el pasado 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, en Las Salinas “a un lugar que sabían que estaba sufriendo un grave problema medioambiental, que ocultaron a todo el mundo en su visita, diciendo que todo estaba precioso, cuando sabían que el espacio estaba herido gravemente”. “Un gobierno responsable ese día cuenta lo que estaba pasando en lugar de ocultarlo y cuenta las medidas que va a poner en marcha para impedir el desastre”, ha reprochado pero, al contrario, desde el PP “no hicieron ni lo uno”.

El diputado autonómico socialista considera, también, que situaciones como esta “ponen de manifiesto lo necesaria que es una Consejería de Medio Ambiente, porque la desaparición y la asunción de sus competencias por la Consejería de Agricultura lo que ha supuesto es que no exista una verdadera política medioambiental, que evite que se deterioren los espacios naturales, que pierdan sus valores, que se defiendan estos a capa y espada, actuando”.

El silencio del alcalde de Almería

Por su parte, Adriana Valverde ha lamentado la “inacción” del alcalde de Almería ante lo que está sucediendo en Las Salinas de Cabo de Gata, en el término municipal de su competencia y le exige que se pronuncie, que comparta con la opinión pública “qué contactos ha mantenido con la Junta de Andalucía para tratar de solventar este gravísimo problema medioambiental y queremos que diga desde cuándo sabía que esto había ocurrido y por qué lo ha ocultado a la sociedad” recordando, además, que un concejal del equipo de Gobierno del PP tiene su residencia habitual en esta barriada.

La portavoz socialista ha adelantado que su grupo va a realizar preguntas en el pleno municipal para aclarar lo sucedido y conocer las soluciones que se aportan desde las administraciones competentes y ha mostrado su preocupación con un proyecto estrella del Ayuntamiento de Almería, como es el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos ‘Cabo de Gata: Paraíso del Turismo activo’. “Almería se juega una inversión de más de 3 millones de euros que tiene en este enclave su mayor reclamo por su diversidad ecológica, paisajística y faunística” tal y como reza en el proyecto que el propio consistorio ha presentado al Ministerio de Turismo para acceder a los fondos europeos.

RESPUESTA DEL PP

La vicesecretaria general de Desarrollo Rural, Agua y Medio Ambiente, Almudena Morales, ha acusado hoy al parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel de “oportunismo político” al reclamar ahora a la Junta que ponga en marcha medidas para restablecer el suministro de agua salada a las Salinas del Cabo de Gata “cuando el Gobierno andaluz lleva trabajando desde hace un mes en buscar una solución” y el PSOE “ni siquiera acudió a la Junta Rectora del parque natural” celebrada el pasado martes y donde se analizaron las distintas actuaciones para recuperar la normalidad de esta laguna artificial.

Para Almudena Morales, el “interés tardío” de los socialistas almerienses por las Salinas obedece a un “intento de parecer preocupado por los flamencos de Cabo de Gata”, cuando “lo único que le importa al PSOE es hacerse una foto de mero postureo medioambiental”. “Lo que faltaba es que sea precisamente Sánchez Teruel el que se dedique ahora a dar lecciones de cómo proteger los humedales”.

La vicesecretaria del PP ha remarcado que si Sánchez Teruel y el PSOE de Almería están tan preocupados por las Salinas de Cabo de Gata “hubieran asistido el pasado martes a la Junta Rectora del Parque Natural”. “En cambio, aparecen días después solo con el ánimo de hacerse un selfie y acusar a la Junta de inacción a pesar de que lleva desde primeros de junio trabajando para poner solución a un problema generado por las lluvias torrenciales de esta primavera”, ha señalado.

Por último, Almudena Morales ha emplazado a los socialistas a “aportar algo positivo como miembros de la Junta Rectora” y no solo “lanzar críticas y bulos que solo buscan un espurio rédito político” de quien “se ha hecho famoso por ser el diputado del caso Marismas”.