Castellón: “El viaje de Sánchez a Almería ha sido un nuevo castigo para la provincia”

lunes 07 de febrero de 2022 , 14:38h

Denuncia que es “vergonzoso” que intervenga durante nueve minutos y no permita preguntas de los periodistas







El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, se ha referido hoy a la visita del presidente del Gobierno a la provincia, concretamente a una empresa nijareña, y ha lamentado que no haya venido para dar explicaciones a los almerienses de los numerosos incumplimientos de su gobierno con la provincia a la que una vez más “vuelve a castigar”.

Castellón señala que es “vergonzoso” que Sánchez venga únicamente a hacer declaraciones durante nueve minutos para valorar “lo bien que lo hace su Gobierno en materia de nuevas tecnologías”, sin permitir preguntas de los medios y sin dar explicaciones sobre lo que realmente preocupa a los almerienses.

“El señor Sánchez no ha dedicado ni un solo minuto a los problemas de la provincia de Almería. Debería haber destacado por qué tan solo ha ejecutado un 11% de los presupuestado en 2021, o por qué el año pasado fue un año en blanco para la provincia en cuanto a las obras del AVE, paralizadas por decisión de su Gobierno socialista”, ha manifestado.

El diputado del PP ha lamentado también que el presidente del Gobierno haya perdido la oportunidad de comprometerse con Almería, con las inversiones que tanto necesitamos, o con la llegada de los fondos europeos a nuestra provincia para llevar a cabo mejoras en materia de agricultura o de agua.

“Pedro Sánchez ha dejado claro una vez más que la realidad de la provincia de Almería no está en su agenda. Prefiere venir a hacerse la foto en una empresa puntera, sin aceptar preguntas de los medios, en lugar de visitar las obras del AVE o cualquier otra infraestructura que dependa de su gobierno. Simplemente no lo hace porque no tiene ningún compromiso cumplido con nuestra tierra”, ha destacado.

Fondos Europeos

Por último, Castellón recuerda que el PP seguirá denunciando donde haga falta el sectarismo y la opacidad de Sánchez con los fondos de la UE y para ello, una delegación de alcaldes entre los que se encuentran el de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, así como el presidente de la Diputación y del PP almeriense, Javier A. García, viajarán a Bruselas el miércoles, en representación de los 2.870 ayuntamientos que gobierna el PP para explicar la situación ante un Sánchez que tira de chequera con los fondos beneficiando a las administraciones socialistas, vulnerando la igualdad de los españoles con un dinero que debería ser de todos.