Castellón: “Los 77.500 almerienses en paro son culpa de Pedro Sánchez”

jueves 28 de octubre de 2021 , 16:23h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El diputado del PP pide al Ejecutivo Central que deje de castigar a la provincia y ponga en marcha medidas que generen oportunidades y empleo





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha destacado hoy tras conocer los datos del tercer trimestre de 2021 de la Encuesta de Población Activa que “los 77.500 almerienses que actualmente se encuentran en paro son la consecuencia de las políticas estériles del Gobierno de Pedro Sánchez”.



Castellón señala que lo que necesita la provincia son medidas eficaces con las que se creen oportunidades y empleo y lamenta que el objetivo del Gobierno sea “seguir castigando a la provincia” como ha hecho recientemente con los Presupuestos Generales del Estado.



El diputado del PP ha manifestado que la creación de 700 empleos en los meses de julio, agosto y septiembre es una cifra muy alejada de los que se tendrían que haber creado si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera apostado por el turismo de la provincia y por las infraestructuras.



“Con Pedro Sánchez Almería está más aislada que nunca y el reflejo lo tenemos en las cifras que arroja la EPA, por ello instamos al Gobierno a tomar medidas urgentemente y a no seguir castigando a las clases medias y bajas con subidas de impuestos que lo único que hacen es poner trabas a la economía de las familias en unos momentos en los que es más necesario que nunca reactivar la economía”, explica.



Además señala que hemos pasado de 61.500 parados en el primer trimestre de 2021 a 77.500 en el tercero, lo que viene a dar la razón al Partido Popular cuando denuncia que las políticas de Pedro Sánchez son un “fracaso” y solo sirven para frenar el desarrollo de una provincia emprendedora como la nuestra.



Por otra parte, Miguel Ángel Castellón ha demandado al Gobierno que cuanto antes llegue a la provincia el dinero de los Fondos Next Generation que le corresponde porque hasta el momento de los más de 9.000 millones que han llegado a España, Almería no ha recibido ni un solo euro.