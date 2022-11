Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Catar 2022: ganar a Japón situará a España en primera posición del grupo martes 29 de noviembre de 2022 , 13:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras el empate contra Alemania en 2º jornada y la exhibición del debut, con 7 goles ante Costa Rica, la selección entrenada por Luis Enrique busca este jueves garantizar su pase a octavos de final del mundial 2022. Líder del Grupo E con 4 puntos, España enfrentará a Japón (que suma 3 puntos) a las 20h, a la misma hora que lo harán Costa Rica (3 puntos) y Alemania, la sorprendente colista del grupo con solo un punto. Un partido en el que La Roja es la clara favorita si nos atenemos a las cuotas de apuestas Japón - España. También es la favorita number 1, no sólo para clasificarse sino para acabar como primera de grupo, lo que serviría para amortiguar el cruce de octavos. Si gana a Japón, será primera; y si empata también lo conseguirá… siempre que Costa Rica no gane a Alemania, que sería lo más lógico. La selección sólo deberá hacer cuentas si pierde frente a los nipones. Si eso ocurre, seguirá clasificándose siempre que empaten Costa Rica y Alemania, o gane esta última. Si ganan los costarricenses, España se iría para casa. Pero claro, también puede haber empates… A igualdad de puntos, ¿cómo se decide el ganador? De cara a decidir el primer clasificado, el primer criterio es la diferencia total de goles tras los tres partidos disputados - goles marcados menos encajados. En este caso España lo tiene muy a favor gracias a los siete que le endosó a Costa Rica en la primera jornada. Si también hay empate en diferencia de goles, entonces queda primero el equipo que haya marcado más… nuevamente, un supuesto que beneficia a la selección española (a expensas de los que se marquen en la jornada final). Si aun así se mantuviera la igualdad, se deshace a favor del que tenga mejor resultado en el cara a cara entre los equipos. En el muy improbable caso de que ninguno de los tres criterios citados sirva para decidir el ganador, aplica la regla de Fair Play. Es decir, se descuentan puntos a las selecciones en función del número de tarjetas amarillas y rojas que hayan recibido… y la que haya sido menos penalizada terminará en primera posición. Conoce las mejores casas de apuestas para apostar en el Mundial 2022 Posibles rivales en el horizonte Si España cumple las expectativas y acaba líder del Grupo E, se cruzará en la ronda de octavos con el segundo clasificado del Grupo F; si queda segunda, el cruce será con el líder de ese mismo grupo. Lo integran Canadá, Marruecos, Bélgica y Croacia. Esta última es, con cuatro puntos, actual líder y sin duda la selección más peligrosa. En el lado contrario está Canadá, que no ha sumado ningún punto. Belgas y croatas se enfrentarán en la última jornada, un partido que habrá que seguir de cerca para conocer el rival de España en la siguiente ronda. De acabar primera y pasar de octavos, en cuartos podría aguardar un rival muy temible, Brasil. Es así porque en cuartos de final España jugaría contra el vencedor del partido entre el primero del Grupo G - con Brasil, Serbia, Suiza y Camerún - y el segundo del H, que integran Portugal, Ghana, Corea del Sur y Uruguay. Si pasa como 2ª, España jugará ante el ganador partido entre el 1º del H y el 2º del G. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

