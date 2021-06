Cazorla (Cs): “La web del Ayuntamiento no puede seguir siendo el Granma de Almería”

jueves 24 de junio de 2021 , 09:07h







“La sección de noticias y actualidad de la web oficial del Ayuntamiento no puede seguir siendo el Granma de Almería, es decir, un mero instrumento de propaganda del equipo de Gobierno”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, quien ha reclamado al ejecutivo local más transparencia y pluralidad en la web municipal. A juicio del edil naranja, la página del Ayuntamiento debe dar cabida no sólo a las noticias “relacionadas con el alcalde y los concejales del PP, sino también a las propuestas, denuncias, preguntas y reclamaciones de los grupos de la oposición”, algo que sí sucede en los portales de muchos otros ayuntamientos, como, por ejemplo, en los de Madrid, Barcelona, Vitoria, Zamora, Huelva, Zaragoza, Logroño, etcétera.



Tras afirmar que la web municipal “sí aprueba” en la información relativa a organigramas, obras públicas, y subvenciones y datos financieros, Cazorla ha dado un “rotundo suspenso” a la página virtual del Consistorio en materia de participación ciudadana, Open Data, e información de personal y rendición de cuentas de cargos electos, entre otras cuestiones. “Echamos en falta más transparencia a la hora de facilitar a los almerienses información sobre la agenda del alcalde y los concejales, sus gastos de viajes, las titulaciones que acreditan los currículum publicados en la web, las actas de reuniones de las juntas de gobierno, las RPT de las empresas municipales, o los procesos de selección de personal, entre otras cuestiones”, ha valorado el concejal de la formación liberal.



Cazorla también se ha referido a la “más que cuestionable utilización” de las redes sociales del Ayuntamiento de Almería. “Todos sabemos cómo se las gastan a la hora de bloquear sin ton ni son los perfiles de ciudadanos almerienses críticos con la gestión del equipo de Gobierno, una actitud que no nos parece apropiada, y que incluso ha llegado hasta el Defensor de Pueblo Andaluz, donde se han atendido diversas quejas ciudadanas a este respecto”, ha recordado, lamentando que, en la cuenta de Instagram del Ayuntamiento, la inmensa mayoría de publicaciones tienen anulada la opción de permitir comentarios de los usuarios. “Ese no es el camino de fomentar las redes sociales como herramienta de participación ciudadana”, ha sentenciado