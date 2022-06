Vicente García: “Cs ha revertido por completo la realidad de los jóvenes en Almería”

viernes 17 de junio de 2022 , 15:19h

“Cs ha revertido por completo la realidad de los jóvenes en Almería y vamos a seguir junto a ellos”. Así lo ha asegurado el candidato de Ciudadanos al Parlamento de Andalucía por la provincia de Almería, Vicente García, junto a la candidata número 2 y delegada del IAJ en Almería, Rosa Maldonado, y la secretaria de Jóvenes Ciudadanos en esta provincia, Noelia Villegas. “Siempre han sido los grandes olvidados, perjudicados en el mercado laboral, sufriendo la carga de dos crisis económicas consecutivas y una considerable merma de poder adquisitivo y capacidad de ahorro, algo que ha logrado revertir Ciudadanos durante esta legislatura”, ha afirmado el dirigente de Ciudadanos. “Tenemos claro que es necesario poner el foco en la juventud en sentido amplio”, ha relatado.

“No estamos dispuestos a que se hable de falta de esfuerzo de los jóvenes, cuando han tenido que afrontar los devastadores efectos de dos crisis económicas muy cercanas en el tiempo, con las duras consecuencias que les ha generado, como encadenar contratos temporales”, ha detallado Maldonado. La candidata liberal ha subrayado las iniciativas que se han implementado durante esta legislatura para mejorar el “hoy de los jóvenes”. “Hemos aumentado las ayudas para el emprendimiento juvenil y hemos aprobado un emprendimiento juvenil y hemos aprobado un Plan Estratégico de la Juventud con 803 millones de euros, no había ninguno desde 2015”, ha detallado. “Vamos a poner en marcha un Plan de Choque de Salud Mental dirigido especialmente a los jóvenes e impulsaremos una hipoteca joven para menores de 35 años que quieran adquirir su primera vivienda”.

Por su parte, la secretaria de Jóvenes de Ciudadanos en la provincia de Almería, Noelia Villegas, ha dejado claro que “los jóvenes necesitamos un partido reformista, sin líos, serio, transparente y que nos oiga. Y hasta que no ha llegado Cs a la administración autonómica no hemos estado valorados”. Para Villegas, “el futuro de Andalucía lo marcamos nosotros y queremos un partido que apueste por una formación de calidad y que genere alternativas serias y reales para el empleo y esto ya lo ha demostrado Ciudadanos”, ha resaltado Villegas, quien ha recordado que “ahora, muchas familias almerienses que tengan a un hijo o hija con idea de estudiar la carrera de Medicina tendrán la oportunidad de matricularse ya en la Universidad de Almería, un hito que ha logrado Cs”. “Queremos que nos comprendan, que oigan nuestras reivindicaciones y no nos olviden. Queremos a Ciudadanos en el Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha aseverado la secretaria de Jóvenes de Ciudadanos en la provincia de Almería”.