Cazorla: “Lo de la WIFI gratuita en calles y plazas de la ciudad es otra gran tomadura de pelo del PP a los almerienses”

lunes 08 de agosto de 2022 , 13:12h

“Lo vendieron a la opinión pública a bombo y platillo, pero el tiempo ha demostrado que el servicio de WIFI gratis en determinadas calles y plazas de nuestra ciudad es otro fiasco, otra tomadura de pelo del PP a los almerienses”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, quien ha recordado que el servicio de WIFI público y gratuito sigue sin funcionar pese a las promesas del equipo de Gobierno del PP. “Se trata de un servicio que se vendió a la opinión pública en 2015, pero que, dos años más tarde, dejaba de funcionar. Ya preguntamos en el pleno celebrado en noviembre de 2019 cuándo se resolvería el problema, y la respuesta fue que estaría solucionado en cuestión de semanas. Ciertamente, no especificaron a cuántas semanas se referían; la verdad es que han transcurrido unas 150 semanas, y ni hay WIFI en las calles ni santo que lo bendiga”, ha indicado el concejal de la formación naranja.

Como ha recordado Cazorla, tras dejar de funcionar en 2017, el servicio público de WIFI —que debería estar operativo en lugares como la Plaza Vieja, la plaza de la Catedral, la plaza Virgen del Mar, la plaza de San Pedro, Puerta Purchena, el Mercado Central y un tramo de la Rambla— volvió a restablecerse en marzo de 2018. No obstante, desde 2019, el servicio no está funcionando en ninguna de esas ubicaciones, salvo en el Mercado Central. “No sólo debería estar funcionando en los lugares mencionados, sino que, además, el equipo de Gobierno se propuso extenderlo a otras localizaciones de la ciudad, sin que de momento, que sepamos, se haya le haya dado cumplimiento”, ha ahondado el edil de Ciudadanos, detallando que “en la plaza de la Catedral no existe red pública, mientras que en la plaza de San Pedro y en Puerta Purchena sí figura una red wifi del Ayuntamiento, pero ninguna de las dos permite conectarse y navegar por internet o utilizar una aplicación que requiera conexión”.

Según explicó el ya exalcalde Fernández-Pacheco en su momento, se trata de uno de los proyectos municipales enmarcados en la estrategia de ‘ciudad inteligente’ o smart city. Sin embargo, “es obvio que estamos ante un proyecto fallido del PP y del que los almerienses no pueden beneficiarse por la más que mejorable gestión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento”, ha sentenciado Cazorla, quien ha instado a dar una solución a esta situación.