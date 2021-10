Deportes Ampliar CBM Cantera Sur Bahía de Almería recibe a BM Corazonistas en Carboneras sábado 23 de octubre de 2021 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los azulinos quieren recuperar su marcha triunfal ante los madrileños este sábado a las 19.30 horas en el Pabellón Municipal de la localidad levantina





Tercer compromiso casero del Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería, que en la quinta jornada de la Primera División Nacional realiza otra mudanza y, tras debutar en El Ejido y luego actuar como anfitrión en la capital, este sábado a las 19.30 horas recibe a Dechoker BM Corazonistas sobre el parqué del Pabellón Municipal de Carboneras.



El conjunto que dirige Antonio Rivera encadena dos derrotas consecutivas, cosechadas frente a los dos primeros clasificados, cayendo la semana anterior por 29-18 contra BM Caserío Ciudad Real, aunque el resultado es engañoso pues hubo igualdad y alternancias (11-11 al descanso) hasta el minuto 6 del segundo tiempo y, a 11 minutos del final, la renta castellano-manchega era de cinco goles, 23-18.



Pasando página, los azulinos militan actualmente en la novena plaza con los mismos cuatro puntos que los octavos y los séptimos, a uno de los sextos y a dos de los quintos, así como del nutrido grupo de planteles que van del décimo al quinto puesto, entre ellos el combinado madrileño, undécimo tras verse superado 28-40 por BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas.



Necesidad de ambos



Dicha contienda tuvo un claro color sevillano desde el parcial de 1-7 a los cinco minutos, habiendo varias veces una diferencia máxima de siete tantos en un primer acto que acabó 15-21, creciendo paulatinamente durante la segunda parte hasta llegar a los 13 goles en los últimos minutos. Dechoker ‘Coras’ está cumpliendo su segunda campaña seguida en la categoría de bronce, a la que ascendió en 2019 con prácticamente toda su plantilla siendo exalumnos del propio Sagrado Corazón-Corazonistas, colegio concertado de la capital de España.



Acerca del duelo, el míster canterano-sureño ha valorado que “cambiamos de escenario, vamos a jugar en Carboneras, un pabellón que respira balonmano”, teniendo el objetivo de “sacar los dos puntos sí o sí, es un partido de vital importancia para nosotros, tenemos que ir recuperando sensaciones y volver a la senda de la victoria como en las dos primeras jornadas”.



Mentalizados en las filas ejidense-capitalinas, "esta semana la estamos preparando muy bien" de cara a "un partido que no va a ser fácil, habrá que jugarlo a cara de perro y tendremos que sacarlo sea como sea", ya que "estamos necesitados de puntos al igual que ellos y no van a dar nada por perdido". La idea de Cantera Sur Bahía es "conseguir estos dos puntos, sobre todo en nuestra casa, volver a nuestro fortín, y no podemos permitir que nos amedrenten y que nos ganen aquí".

