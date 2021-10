Deportes Visita del Poli Ejido al líder invicto Sporting FS Almería Kiosco Luis Marín sábado 23 de octubre de 2021 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ante el invicto equipo capitalino, los celestes buscan su cuarto triunfo seguido este domingo a las 11 horas en el Pabellón José Antonio Segura





La jornada 6 en el Grupo 18 de la Tercera División Nacional de fútbol sala muestra un derbi de altos vuelos a protagonizar por el Poli Ejido Club de Fútbol, encontrándose en racha después de las tres victorias seguidas con las que, este domingo a las 11 horas, se presenta en el feudo del Sporting FS Almería Kiosco Luis Marín.



Se trata del Pabellón José Antonio Segura (ubicado en el barrio de Araceli), donde el combinado celeste llega tras imponerse en Motril por 1-6 a la AD Mutrayil, cazando ya a los conjuntos de la zona alta de la tabla para situarse actualmente los ejidenses en la cuarta posición, firmando los mismos nueve puntos que el segundo, el tercero y el quinto, dos por encima del sexto.



De esta manera, la lucha por ocupar una de las plazas de privilegio se ha puesto al rojo vivo, indicando Darío Gutiérrez que los recientes triunfos “han dado al equipo mucha seguridad y confianza en lo que se está trabajando”, encarando ahora “un partido especial, en el que todos nos conocemos bien y siempre es una pequeña motivación extra”.



Porque “los dos equipos llegan en buena forma, sabiendo la importancia de llevarse los puntos”, añadiendo el míster del Poli que “el Sporting está intratable, no ha cedido ningún punto y tendremos que sacar nuestra mejor versión”. Tal y como ha resaltado Darío, el cuadro capitalino lidera invicto la competición con 15 puntos y la semana anterior ganó 5-2 a Multiópticas CD Futsalhendín.



En las filas almerienses destacan jugadores acostumbrados a actuar en categorías superiores, siendo el caso de los hermanos Antonio y Santi Vargas o de Carmelo, sin olvidar al resto del plantel, teniendo una amplia experiencia en Tercera, bien dirigidos en el cuerpo técnico por grandes nombres como los de José García y Álex Marín.

Filial, descansa

Respecto al filial, esta semana le toca descansar en la Segunda División Andaluza debido al número impar de participantes, disputando recientemente el Poli Ejido CF B dos compromisos en los que cayó 4-2 contra la AD Roquetas 2018 y superó 4-1 al CD Comarca de Níjar FSF, hallándose en el tercer lugar con seis puntos al igual que el segundo, el cuarto y el quinto, a uno del líder. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

