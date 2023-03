Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes CD Unión Atletas Almería logra 35 medallas en campeonatos de España viernes 03 de marzo de 2023 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo de atletas máster ha participado en las competiciones celebradas en Cataluña, Valencia y Antequera donde han demostrado su potencial El atletismo máster goza de un buen estado de salud. Prueba de ello es la recompensa que han recogido en los diferentes eventos deportivos que se han celebrado en el panorama nacional en los últimos días. Todo se debe al esfuerzo y dedicación que los deportistas realizan a diario para dejar en lo más alto a la categoría de esta disciplina. El C.D. Unión Atletas Almería ha participado en los campeonatos autonómicos de Andalucía, Cataluña y Valencia con una amplia representación de los atletas de la ciudad. En los diferentes eventos, el éxito ha estado asegurado. En total, se han recogido 35 medallas que son fruto del trabajo. Desde Cataluña, Pepe Povedano representó al equipo obteniendo una medalla de oro en 400 ml, así como una medalla de bronce en 200 ml M60. Desde Valencia, también se contó con la participación de Eduardo Lucas, quien recogió una merecida medalla de oro en los 400 ml M45. En el Campeonato de Andalucía celebrado en Antequera, acudieron unos 27 atletas del club, logrando 32 medallas que se dividen en 14 oros, 15 platas y 3 bronces. Además de la larga lista de medallas, se cosechó un récord de España de relevos 4x200 mixto 55, siendo segundos por puestos en el medallero de Andalucía empatados con los primeros a 32 metales. Con esta exitosa participación en los distintos campeonatos, los atletas de categoría máster estarán presentes en el Campeonato Máster Indoor de España 2023, que comienza hoy, viernes, 3 de marzo. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a los atletas “por su constancia, disciplina y entrega en el atletismo, vuestros éxitos son también los de Almería, por lo que estamos muy orgullosos de que representéis a la ciudad en los diferentes campeonatos, dejándola bien alto en el pódium”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

