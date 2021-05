Deportes CDBS Almería se estrena en el Campo Municipal de Béisbol con dos victorias miércoles 19 de mayo de 2021 , 20:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, realizó el lanzamiento de honor en el partido correspondiente a la Primera División



El Club Deportivo Béisbol y Sófbol Almería (CDBS) se ha estrenado en el campo municipal de béisbol con doble victoria en el primer partido en casa en la Primera División. Era la segunda jornada, tras comenzar en Córdoba, y el partido celebrado el pasado domingo despertó gran expectación. El conjunto almeriense jugó los dos partidos contra Estrellas Negras de Murcia y ambos partidos se saldaron con triunfos, aunque el desarrollo fue muy diferente. En el primero, comenzaron perdiendo y conforme fue pasando el tiempo remontaron hasta una anotación final muy igualada: 10 carreras a 9 a favor de CDBS. Tras el descanso, se disputó el segundo encuentro dominado claramente por los jugadores de casa con un contundente 17 carreras a 5.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, fue el encargado de realizar el lanzamiento de honor, en el primer partido, y ha destacado que “desde el PMD fomentamos la práctica de todos los deportes. El béisbol poco a poco está creciendo en Almería, con el buen trabajo en la base de clubes como CDBS, que también cuenta con un gran equipo en Primera División, el cual seguro nos va a dar grandes alegrías esta temporada”.



CDBS Almería comenzó la competición en Benamejí (Córdoba) donde logró una victoria y perdió el otro encuentro, y el próximo fin de semana viajará a Málaga para jugar contra Boquerones. Por ahora marcha en la parte alta con tres victorias. El grupo del Sureste de la Primera Nacional está compuesto por seis equipos: Benameji BC de Córdoba, CB Molina de Segura y Estrellas Negras de Murcia, Tiburones y Boquerones de Málaga, y CDBS de Almería.



El Ayuntamiento de Almería acondicionó a principios de 2020 una parcela municipal en la Vega de Acá con una superficie de 12.645,25 metros cuadrados para convertirlo en un campo de béisbol. Aquí los clubes de béisbol de la ciudad entrenan y disputan sus competiciones. Las instalaciones se encuentran en el Vega de Acá, entre las calles Adolfo Marsillach y Francisco Rabal.



El presidente de CDBS Francisco Martín afirma que “trabajamos con cien socios, desde la base a la élite, y queremos seguir creciendo. Gracias al concejal Juanjo Segura por acompañarnos en nuestro estreno en casa en la Primera División”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.