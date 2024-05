Almería Ampliar Celebran el Día Mundial de la Fibromialgia en Almería lunes 13 de mayo de 2024 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se ha celebrado en Avenida Federico García Lorca para celebrar el Día Mundial de la Fibromialgia. La diputada provincial María Luisa Cruz ha participado en este acto organizado por AFIAL (Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Almería), entidad perteneciente a la FAAM. La diputada provincial de Igualdad, María Luisa Cruz, ha agradecido a AFIAL la invitación a su agenda de actos con motivo de esta efemérides. “AFIAL es una de las asociaciones del Consejo Provincial y siempre van a contar con nuestro apoyo para el desarrollo de proyectos que cumplan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por fibromialgia y sus familias. Desde la Diputación de Almería nos sentimos orgullosos de las asociaciones del tercer sector que con su labor contribuyen a hacer de Almería un lugar más inclusivo, igualitario y justo”, ha explicado. La fibromialgia es una condición crónica que causa principalmente dolores generalizados y agotamiento profundo, y una variedad de otros síntomas. Se estima que hay alrededor de 900.000 personas afectadas en España. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

