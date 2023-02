Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Cerca de 1.300 inscritos en la ‘II Carrera del Fuego’ viernes 17 de febrero de 2023 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y empresas colaboradoras se unen en una iniciativa lúdico-deportiva, con fines solidarios, de los Bomberos de Almería Casi 1.300 deportistas se han inscrito para participar mañana en la segunda edición de la ‘Carrera Bomberos Almería Ciudad. Carrera del Fuego’, organizada por el Cuerpo de Bomberos de la capital y la Asociación Deportivo-Cultural Bomberos de Almería, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Diputación y varias empresas colaboradoras. Segunda edición de una cita que nació el año pasado con la intención de consolidarse y que forma parte de los actos que anualmente acompañan la celebración del patrón, San Juan de Dios, el 8 de marzo. Este año la carrera, que tiene un carácter popular, más que competitivo, cuenta con una particularidad especial, además de que parte del recorrido se ilumine con antorchas, y es la participación de bomberos que lo harán ataviados con su traje de intervención, tres piezas que suponen para el corredor un peso añadido de entre ocho y diez kilos. En concreto, serán 40 los que participan en la categoría B5k (traje de intervención), de los cuales diez son de la capital, 21 de otros municipios y nueve de otras provincias). La carrera, que comenzará a las 19.30 horas, tiene dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, dando una o dos vueltas, según la modalidad, y discurre por un circuito con Salida y Meta en la céntrica calle Reina Regente. Desde aquí, en sentido ascendente, partirán hacia el Paseo de Almería, Navarro Rodrigo, Obispo Orberá, Puerta de Purchena, calle Granada hasta Avenida de Vilches, en sentido ascendente, hasta la circunvalación de Plaza de Toros, calle Tomas Bretón, Alfarerías, Conde de Villamonte, Paseo de la Caridad, hasta Plaza del Quemadero, Regocijos, Plaza del Carmen, Antonio Vico, Jorge Juan, Pósito, Toledo, Luna, Viña, Almanzor, Cruces Bajas, Santa María, Plaza San Antón, San Juan, Santa Cruz, Parque Nicolas Salmerón Reina Regente y Meta. La prueba tiene un fin solidario también y parte de los beneficios generados por la inscripción irán a una organización social, en este caso, a la Fundación URA CLAN de rugby. Dorsales, exposición y música Desde las 11.00 y hasta las 14,00 horas, en la Plaza de las Velas, los participantes podrán recoger mañana el dorsal y la bolsa que se entregará a cada corredor. También a partir de las 16.00 y hasta las 19.00 horas. Desde las 16.30 horas, en el mismo espacio, acompañará los prolegómenos de la carrera una exposición de los equipos del Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamento. Concluida la prueba y tras la entrega de los premios, el grupo Los Vinilos ofrecerá un pequeño concierto como colofón a esta jornada deportiva y lúdica. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

