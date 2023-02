Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La dudosa utilidad de adherirse a VioGen como pide Ferrer Tesoro

viernes 17 de febrero de 2023 , 17:00h

El Gobierno solo protege al 11% de las mujeres pero la diputada socialista se escandaliza de que algunos ayuntamientos no estén en el sistema

La diputada nacional por el PSOE de Almería, Sonia Ferrer Tesoro, ha propuesto fomentar la adhesión de todas las administraciones que aún no lo estén al Sistema VioGén de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, así como de mejorar el servicio que ya se presta para “garantizar una mayor prestación y seguridad a través de medidas encaminadas a una mejor coordinación entre todos los operadores de sistema”. En este sentido, la diputada socialista ha llamado la atención sobre el caso de Roquetas de Mar que, siendo el segundo municipio más poblado de la provincia de Almería aún no se ha adscrito a este sistema; algo “inaudito”, en su opinión, como también lo fue el amago del consistorio de El Ejido de salirse del VioGén cuando su alcalde, del PP como el roquetero, gobernaba el ayuntamiento junto a la extrema derecha.

Poca protección Sólo 11 de cada 100 mujeres que denunciaron a sus parejas tuvieron protección policial en 2022. Del total de 75.140 víctimas, 63.899 no recibieron protección del Ministerio del Interior, al considerar que su situación era de un riesgo menor. Los datos figuran en el Boletín Estadístico Mensual que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género publica desde el año 2012.

De otro lado, Ferrer Tesoro ha defendido la realización de un estudio y una valoración del VioGén para actualizar los criterios de evaluación y mejorar la eficacia del sistema. “Tenemos que fomentar que el programa llegue a cada una de nuestras ciudades y pueblos, porque son las administraciones más cercanas, de más fácil acceso y de referencia para la ciudadanía”, ha sostenido. Ferrer Tesoro, quien ha recordado que el sistema se puso en marcha en el año 2007 con un Gobierno socialista, considera que hay que fomentar la coordinación entre los distintos agentes implicados, tanto judiciales, como las administraciones públicas y los profesionales porque “el objetivo principal es la protección de las mujeres víctimas”. Igualmente, cree que hay que establecer una evaluación continuada del sistema y ha destacado el papel que juegan, en este sentido, las comisiones de seguimiento de los pactos de estado y locales sobre violencia de género. “Todas estas medidas sirven para perfeccionar el sistema de atención”, ha añadido.

La violencia de género “es un problema estructural con una base histórica cultural machista y heteropatriarcal que no se resuelve con auditar un programa informático”, ha manifestado en respuesta a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de realizar una auditoría del VioGén. Según ha sostenido Ferrer Tesoro, ponente del PSOE sobre esta cuestión, “el asesinato de mujeres requiere un análisis más serio y riguroso que no se circunscribe solo a revisar algoritmos” y ha aconsejado al PP que si “realmente quieren proteger a las víctimas, lo primero que tienen que hacer es no pactar con la extrema derecha”.

“Lo que el PP pide es auditar un sistema informático y no se puede auditar una herramienta, sino el uso adeudado o no de la misma”, ha insistido y ha señalado que el VioGén está “en continua evolución” y a este programa se dedican “los mejores expertos en la lucha contra este tipo de criminalidad”.