Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Cerca de 600 participantes en la carrera '10 kilómetros Puerto de Almería' domingo 23 de abril de 2023 , 17:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diego Clemente Cano ha sido el vencedor de la decimoquinta edición de la carrera '10 kilómetros Puerto de Almería' al recorrer este domingo el recinto de la Autoridad Portuaria de Alemría (APA) en 32:49 minutos. María Álvarez Hosseín se ha alzado con la victoria en la categoría general femenina con una marca de 42:29 minutos. En total, 580 personas, entre atletas federados y aficionados, han disputado la prueba deportiva y solidaria, cuya recaudación se ha destinado a la ONG Manos Unidas, ha informado el Puerto de Almería en un comunicado de prensa. "Desde la Autoridad Portuaria de Almería, patrocinamos y colaboramos en la organización de este evento en el marco de nuestra responsabilidad social, ya que aúna valores muy importantes como la deportividad y la solidaridad, además de potenciar la integración puerto-ciudad", ha expresado la presidenta de la APA, Rosario Soto. Ésta ha sido la encargada dar el pistoletazo de salida en el Muelle de Levante y de entregar los trofeos a los ganadores junto a la jefa de Departamento de Explotación y Conservación de la Autoridad Portuaria, María d elos Ángeles Guarnido, el responsable de Seguridad, Manuel Serrano, y el jefe de la Policía Portuaria, José Miguel López. Soto ha agradecido a los corredores su participación, así como su colaboración a la organización de la competición protagonizada por el Club Aqueatacamos y a la Fundación Bahía Almeriport. La presidenta de la APA también ha destacado el trabajo de la Policía Portuaria, del personal de mantenimiento y otros departamentos del Puerto para que esta carrera sea "todo un éxito". La competición ha empezado a las 10,30 horas en el Muelle de Levante y ha finalizado a las 12,00 horas en el mismo punto, donde se localizaba la meta. Durante hora y media, los corredores han disputado los '10 kilómetros Puerto de Almería', en un recorrido por lugares emblemáticos del recinto portuario como el Puerto Pesquero o el Camino del Faro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas El Puerto de Almería recupera el Cable Inglés como paseo peatonal