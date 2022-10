Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Cerca de un centenar de tenistas se dan cita en la octava edición del Open Abdera lunes 24 de octubre de 2022 , 12:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Llegados desde toda la provincia de Almería pero también de otras provincias cercanas como Granada, Málaga o Murcia. noticiasdealmería.com En absoluto masculino, el triunfo fue para Cristóbal Cervera, del CT Almería, que derrotó en la final al granadino Álvaro de la Torre por 6/0 6/3, mientras que en absoluto femenino la ganadora fue Cristela Núñez, del CT Albox, quien se impuso a la granadina Lucía Consiglieri por 6/1 6/1. En la categoría cadete masculina, se llevó la victoria Alejandro Benavides, tenista con licencia por la Delegación de Tenis de Almería, que venció al granadino Álvaro de la Torre por 6/3 6/2. En infantil masculino, Juan Antonio Navarro, del CT Indalo, se alzó con el triunfo en la final frente a Jordi Fernández, del CT El Ejido, por 6/3 6/1, mientras que en infantil femenino la vencedora fue la malagueña Naira Jorrín, que ganó por 6/1 5/2 y abandono frente a la murciana María Giménez. En las categorías más pequeñas, en alevín masculino el triunfo fue para Carlos Ferre, de la AT García Lara, al derrotar por 5/7 6/1 10/8 a Jaime Valdivia, de la Delegación de Tenis de Almería, mientras que en la categoría benjamín venció Leo Vidaña, del CT Aguadulce, frente a su compañero de club Antonio Góngora, por 4/0 4/0. La entrega de trofeos y vales en material deportivo, por un importen total de 800 euros, estuvo presidida por el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Adra, José Crespo; el concejal de Deportes, Pedro Peña, y el juez árbitro del torneo, Antonio Vargas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.