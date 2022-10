Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El Faro de Roquetas acoge la exposición “Pintura de una mujer cordobesa” de Antonia Díaz lunes 24 de octubre de 2022 , 12:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento, ha organizado una nueva exposición en la que se da la oportunidad a aficionados y artistas locales a exponer sus obras. noticiasdealmería.com En esta ocasión, se trata de la muestra “Pintura de una mujer cordobesa” de Antonia Díaz. A pesar de nacer en Córdoba, esta mujer de 84 años de edad reside en Roquetas de Mar desde hace mucho tiempo y, aunque siempre ha pintado por hobbie, ha cumplido su sueño de poder exponer por primera vez sus trabajos para que el público pueda contemplarlos. Se tratan exposición de pintura al óleo refleja paisajes de Córdoba, su tierra natal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

