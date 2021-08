PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Economía CFDdesk - Revisando CFDdesk por sus características de fácil manejo para los operadores lunes 02 de agosto de 2021 , 23:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuando te inscribes en compañías en línea con fines comerciales, debes asegurarte de que todas las funciones que recibes están diseñadas sólo para ti. La forma en que una compañía diseña su sistema de comercio también muestra cuánto se preocupa por ti o cuánto entiende la industria. Si te inscribes en la compañía equivocada, siempre sentirás que tienes que hacer muchos ajustes. Por otro lado, la empresa correcta ya ha hecho todos los ajustes para ti. Así que, cuando miras la plataforma de operaciones, es fácil entenderla y usarla. Si miras los apalancamientos y los diferenciales, notarás que son enormes y ajustados, respectivamente. He notado grandes cualidades de un gran proveedor de servicios de operaciones en CFDdesk. He estado con esta compañía por algunos meses y puedo decirte que la experiencia ha sido grandiosa. Te contaré todo sobre CFDdesk y cómo se las arregla para impresionar a los operadores de todo el mundo de manera tan convincente. Así que, aquí está mi revisión completa de la firma y sus características. Corredor de bolsa CFDdesk Página web https://www.cfddesk.com/ Registrado Sí Tipo de comercio Comercio de CFDs Activos Cripto, Forex, Acciones, Índices, Materias primas Plataforma de comercio Móvil, Escritorio, Web Educación comercial Ebooks, Videos Herramientas de comercio Resumen del mercado, análisis de video gráficos, noticias financieras, etc. Apalancamiento 1:200 Activos disponibles 1000+ Honorarios ocultos No Soporte al cliente 24/6 La seguridad de la información es importante Este es el consejo más simple y directo que puedo darte: no te inscribas en una compañía que no protege tu información. Cualquier sitio web en internet que te solicite introducir alguna información en él debería tener los certificados SSL adecuados. Sin ellos, puedes estar seguro de que el sitio web no está tomando ninguna medida para ocultar y proteger tu información de los ciberdelincuentes. Créeme, tu información importa y vale mucho más que tu dinero en estos días. Tienes que asegurarte de que escoges a las personas adecuadas que puedan cuidar tu información. Tus datos bancarios son extremadamente importantes, no sólo porque dan acceso a tu cuenta bancaria, sino también porque son el objetivo de la mayoría de los hackers de Internet. Tienes que proteger esa información a cualquier precio. Además de eso, debes haber oído hablar del robo de identidad, esto no es más que gente que usa tu información personal para hacerse pasar por ti. ¿De dónde sacan esta información? La roban de los sitios web donde proporcionas dicha información. Si te inscribes en una compañía que no tiene la encriptación adecuada, puedes ser presa de este robo en particular. Sin embargo, no tendrás que preocuparte por ese tema cuando te registres en CFDdesk. Este corredor se ha asegurado de que tu información esté protegida a través de la encriptación. Tan pronto como insertes la información en el sitio web en los formularios que se requieren para las inscripciones, se encripta. Esto significa que toda la información está protegida del acceso de personas que intenten perjudicarte. Segregación de fondos No basta con que la empresa sólo proteja tu información. Lo más importante para cualquier compañía es asegurarse de que está tomando medidas para seguir los estándares de la industria. Mientras que muchas empresas están ahí para proteger la información de los piratas informáticos de Internet, no hay muchas que estén dispuestas a tomar medidas que requieran algún esfuerzo de su parte. Por ejemplo, cuando se trata de segregar los fondos, la empresa tiene que abrir una cuenta en algún banco sólo para los fondos que están siendo depositados por los comerciantes. Esta cuenta bancaria en particular se abre a nombre de los comerciantes. Lo que quiero decir aquí es que la compañía mantiene esta cuenta sólo para los fondos de los comerciantes y no deposita su propio dinero allí, esto significa que tu dinero va a cuentas que te pertenecen sólo a ti. El operador mantiene estas cuentas sólo en los bancos más reconocidos y regulados. ¿Por qué la empresa hace eso? Bueno, si tuvieras que elegir entre dos bancos, uno completamente desconocido y el otro reconocido en el mundo por su buena reputación, ¿cuál elegirías? Eso es lo que demuestra que CFDdesk se preocupa por ti y por el dinero que depositas, entendiendo completamente que ese dinero te pertenece y que necesitas tranquilidad cuando depositas los fondos en la cuenta. Créeme cuando digo que no todas las plataformas online pueden proporcionarte esta tranquilidad. Así que, cuando te lo garantiza algún sitio, no debes perder la oportunidad. Comercio de muchos activos Puedes operar una gran variedad de activos cuando te inscribes en CFDdesk. Hay diferentes maneras de operar estos activos una vez que te registras en la empresa. Lo más importante es que tendrás acceso a todos estos mercados que te permitirán diversificar tu cartera. Estoy seguro de que si has estado en conversaciones con otros expertos de la misma industria, te han dicho muchas veces por qué debes invertir tu dinero en una variedad de activos y nunca cometer el error de poner todo tu dinero en el mismo. Estos son los activos que puedes comercializar con la empresa: Acciones de CFD Estas acciones pertenecen a muchas compañías diferentes de todo el mundo. Son como acciones que se compran en la compañía. Sin embargo, debes tener en cuenta que cuando estés con CFDdesk, estarás operando estas acciones en forma de CFDs. No serás el dueño de la acción exacta, pero es interesante que puedas ganar dinero cuando el precio de la acción se mueve en la dirección que has predicho. Índices CFD Los índices no son en realidad activos en sí, ellos son simplemente una forma de llevar la cuenta de muchas acciones diferentes en el mercado. Al comerciar con un índice, estás comerciando con las acciones de muchas compañías diferentes al mismo tiempo. Sin embargo, nuevamente debes recordar que cuando operas con CFDdesk, estarás operando estos índices en forma de CFDs. Pares de divisas CFD No hay nada más excitante en el mundo para un comerciante que poder comerciar en el mercado de divisas. Por supuesto, al igual que con otros activos, también operas con pares de divisas en forma de CFDs. Sin embargo, lo más importante es que podrás operar muchos pares que de otra manera no podrías operar con otras compañías. He estado con otros corredores y puedo decirte que algunos de ellos permiten operar sólo los pares grandes. Si deseas operar incluso los pares de divisas exóticas y menores, te recomiendo que vayas a CFDdesk. Productos CFD ¿Te interesa comerciar con productos básicos? ¿Quieres poder comerciar con una variedad de tipos de activos desde la misma plataforma de comercio? Si ese es el caso, puedes utilizar los CFDs de materias primas para operar en CFDdesk. Si te interesa operar con plata, platino, oro u otros metales preciosos, podrás hacerlo con todos ellos a través de CFDdesk. Además, también puedes operar con productos frescos y te alegrará saber que el petróleo y el gas también están disponibles. Criptomonedas CFDdesk te permitirá operar con divisas digitales aunque no sean las principales. Puedes tener acceso a las principales criptodivisas, como Ethereum y Bitcoin, desde la plataforma de operaciones de cualquier otra empresa. Sin embargo, cuando se trata de CFDdesk, también podrás operar algunas criptodivisas menores, como Ripple, Litecoin, etc. Depositar dinero con facilidad Si has decidido operar con CFDdesk, tendrás que pensar en depositar tus fondos en una cuenta de operaciones. Para financiar tu cuenta de operaciones, tienes que depositar fondos como lo haces con tu cuenta bancaria. Como bien sabes necesitas algún medio para hacerlo, y en el caso de CFDdesk estarás tranquilo porque podrás utilizar los métodos más reconocidos y seguros para depositar fondos en tu cuenta. Si quieres hacer las cosas rápido, creo que deberías optar por la opción de tarjeta de crédito y débito. Debes tener en cuenta que tendrás que proporcionar al corredor la foto de tu tarjeta de crédito si vas a optar por esta opción. También puedes usar el método de transferencia bancaria que es un poco más lento, pero no dudes de su seguridad; este es uno de los mejores métodos para transferir dinero a tu cuenta de operaciones sin preocuparte de perderlo. Además de eso te alegrará saber que CFDdesk también cuenta con la opción de pago electrónico. Puedes utilizar esta opción para depositar fondos en tu cuenta si buscas rapidez y seguridad al mismo tiempo. Me alegra que CFDdesk proporcione esta opción en particular ya que la mayoría de los sitios web que he visto en Internet que ofrecen servicios de operaciones no tienen la tercera opción disponible, sólo se basan en permitirte depositar fondos en tu cuenta a través de una transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Sin embargo, cuando te registres y operes con CFDdesk, tendrás la opción de pago electrónico disponible. Es entonces cuando puedes decir que te has inscrito con un corredor que satisface las necesidades de los operadores modernos. Preocuparse por la ética del comercio Hay ciertas cosas por las cuales la empresa en la que te inscribes puede responder, ya que esos servicios y características te afectan directamente. Sin embargo, hay otras cosas que puede que ni siquiera notes, incluso si la empresa de corretaje con la que te inscribes las está haciendo mal. Debo decirte que la ética del comercio es uno de los temas que la mayoría de los comerciantes no sabrían si su proveedor de servicios no lo menciona. ¿Qué significa realmente la ética cuando se habla de comercio? ¿Por qué son importantes para ti y para la empresa en la que te inscribes? En primer lugar, debes saber que son muy importantes. Ahora, déjame explicarte por qué este asunto es importante y requiere tu atención. Las plataformas de comercio en línea son grandes lugares que pueden actuar como bancos. Piénsalo, ¿la cuenta comercial que tienes en tu empresa es diferente a la cuenta que tienes en tu banco? Tú mantienes el dinero en tu cuenta bancaria y lo retiras cuando quieres, lo mismo haces con el dinero que depositas en tu cuenta comercial; cuando creas que has obtenido suficientes beneficios, puedes retirar ese dinero. Algunas personas pueden aprovecharse de este aspecto del comercio en línea, ya que tratan de usar dicha plataforma para almacenar dinero y esto no es algo malo, sin embargo, algunos quieren almacenar el dinero que le han robado a otros; esto se llama lavado de dinero. Estas personas esperan el momento adecuado para introducir el dinero en el sistema. Sin embargo, los mejores corredores de Internet no permiten que tal actividad se lleve a cabo en sus plataformas. No es fácil para una empresa en línea mantener este nivel de integridad, pero la empresa correcta siempre podrá manejar las tareas difíciles. Cuando te inscribas en CFDdesk, tendrás la tranquilidad de saber que la empresa se ocupa muy bien de este asunto. Esta compañía se ha adherido estrictamente a las políticas de KYC y AML para asegurar que sólo el comercio ético se lleve a cabo en su plataforma comercial. Si alguien intenta almacenar el dinero que ha lavado, no puede hacerlo porque según la política de CSC y ALD, la compañía exigiría tanta información que una persona no puede esconderse detrás de nombres falsos y detalles de cuenta falsos. Comerciar desde cualquier lugar ¿Quieres poder comerciar desde cualquier lugar que desees? ¿Crees que tu dispositivo móvil es el mejor lugar para comerciar? ¿Estás a menudo en movimiento y los viajes te impiden comerciar en tu computadora de escritorio? Estamos viviendo en un mundo moderno en el que no estás restringido por tu ubicación. Si quieres comerciar a una hora en particular del día, deberías poder hacerlo. Si quieres comerciar mientras vas a la oficina, también deberías poder hacerlo. Además, la moderna tecnología de software te permite comerciar en cualquier dispositivo de tu elección. Si quieres comerciar con tu smartphone, no debería haber ningún problema en hacerlo; ni siquiera debería importar si tienes iOS o Android en tu dispositivo móvil, la plataforma de comercio debería funcionar sin problemas. Me alegra decirte que obtendrás todo eso de esta plataforma de comercio. CFDdesk se ha asegurado de que tengas acceso a una plataforma de operaciones que se adapte a tu estilo de vida actual con facilidad. No tienes que cambiar tu dispositivo móvil o comprar un ordenador caro porque quieras usar el software de operaciones. De hecho, si no quieres, ni siquiera tendrás que descargar el software en tu ordenador personal o móvil. Lo mejor de todo es que puedes encontrar casi cualquier cosa que te interese en esta plataforma de comercio. Es de admirar especialmente las opciones de personalización que hay en ella, se te permite poner todo donde quieras y como quieras. Al final del día, sólo obtienes la información en el tablero que quieres ver. Si quieres que ciertos activos aparezcan en el tablero, puedes hacerlo. También tengo que decirte que aprender este software no requerirá gran cosa, aprenderás de forma intuitiva y en pocos momentos después de usarlo. Al menos, esa ha sido mi experiencia con esta plataforma de operaciones. Enormes apalancamientos en el comercio Puedes disfrutar de enormes apalancamientos en tus operaciones, pero si eres un nuevo comerciante, tienes que entender primero algunas cosas. No puedes ganar mucho dinero en el comercio si no sabes cómo utilizar la volatilidad y el apalancamiento a tu beneficio. Sé que estoy hablando de dos cosas completamente diferentes, pero tengo que mencionarlas porque te ayudan a dar los grandes saltos que necesitas en el mundo de los negocios. Cuando operas normalmente sin apalancamiento, estás obteniendo muy pequeñas ganancias en tus operaciones. Estos pequeños beneficios no son malos en absoluto; el único problema con ellos es que tomarás mucho tiempo en acumular la cantidad de dinero que has apuntado. Si tienes algunas metas financieras, tomará tiempo alcanzarlas. Por otro lado, el uso de apalancamientos y la volatilidad de los activos a tu favor pueden ayudarte a dar el gran salto que necesitas para alcanzar tus objetivos financieros en poco tiempo. Cuando operes con CFDdesk, tendrás un apalancamiento de 1:200 en tus operaciones, esto significa que obtendrás 200 dólares por cada dólar que inviertas en la operación del activo. Esto debería darte una idea aproximada de cuánto dinero tendrás cuando consigas el apalancamiento del corredor. También debería aclararte cuánto beneficio puedes obtener en tus operaciones sin poner demasiado de tu propio dinero. En otros escenarios, tienes que invertir mucho dinero si quieres ganar mucho dinero. Otro método es ir por activos que son extremadamente volátiles; así cuando se mueven en el mercado, lo hacen significativamente, permitiéndote obtener enormes ganancias en tus operaciones. Con los apalancamientos, puedes aprovechar los beneficios incrementados incluso si no estás operando el activo de mayor valor en el mercado. No siempre se obtiene una ventaja tan grande con las empresas en línea. Sí, hay muchas que ofrecen esta opción en particular, pero no siempre resultarán las cosas a tu manera. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el apalancamiento que obtienes en tus operaciones no es más de 1:100 pero con CFDdesk puedes ver que estás recibiendo una gran contribución de su compañía para ayudarte a ganar mucho dinero en tus operaciones si tienes éxito. Pensamientos finales Si miras todo de cerca, te darás cuenta de que CFDdesk trata de hacer las cosas de manera amistosa para los operadores. Hay tantas compañías en línea que ofrecen servicios de operaciones similares, pero no creo que les guste hacer las cosas fáciles para sus operadores. Desde el día en que me inscribí en CFDdesk no he mirado hacia atrás, principalmente por el hecho de que no siento la necesidad de hacerlo. Estoy seguro de que también tendrás una experiencia de operación completa una vez que te registres y operes con CFDdesk. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Noticias de Roquetas

Noticias de Vícar

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos